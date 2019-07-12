ЦБ не увидел риска ухода Visa и Mastercard из-за поправок Госдумы

ЦБ не видит поводов для беспокойства из-за нового законопроекта о платежных системах. Ранее «Коммерсантъ» написал, что поправки, призванные не допустить остановки работы карт, могут привести к уходу Visa и Mastercard из России

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России после принятия новых поправок о платежных системах, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, поступившем в РБК.

«Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться Национальной системой платежных карт внутри Российской Федерации, а операции за пределами страны — международными платежными системами», — отмечает ЦБ.

«Мы не видим поводов для беспокойства», — добавила пресс-служба регулятора.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что иностранные платежные системы могут перестать работать в России из-за поправок, которые были предложены в Госдуме к закону «О национальной платежной системе». Издание написало, что работа международных платежных систем в России может быть запрещена в том случае, если они нарушат новые правила российского законодательства и приостановят расчеты какого-либо банка, например, из-за санкций.

Автор законопроекта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Коммерсанту», что поправки нужны, «чтобы запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам». Со ссылкой на анонимного эксперта издание указало на риски того, что следствием принятия закона может стать прекращение обслуживания уже выпущенных в России карт Visa и Mastercard за рубежом.