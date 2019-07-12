Visa ответила на сообщения об уходе из России из-за поправок Госдумы

Компания Visa намерена по-прежнему обеспечивать бесперебойную работу платежной системы в России, российский рынок стратегически важен для нее. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможном прекращении работы системы в России.

Иностранные платежные системы могут прекратить работу в России из-за поправок, которые были предложены в Госдуме к закону «О национальной платежной системе», писал «Коммерсантъ». Согласно документу спустя полгода после принятия закона приостановление расчетов какого-либо банка, например из-за санкций, будет считаться нарушением. Если расчеты не будут восстановлены, работа платежной системы в России может быть запрещена.

Поправки, как утверждают авторы, направлены на поддержание бесперебойности платежей на российском рынке в том случае, если иностранные платежные системы решат отключить российские банки от расчетов. «[Поправки внесены] чтобы запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила», — заявил «Коммерсанту» автор законопроекта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В компании Visa подчеркнули, что статья «Коммерсанта» основана на предположении. «Россия является стратегически важным для Visa рынком. Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, ТСП и потребителей. Компания Visa не комментирует суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения».

РБК направил запрос в Mastercard.