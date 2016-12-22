ЦБ зафиксировал рост кредитования компаний в начале года

Корпоративное кредитование в России в первом квартале выросло на 1,8%, а за прошлый год рост составил всего 0,2%. Этот рост будет способствовать росту экономики, но его темпы не должны в разы обгонять рост ВВП, считают в ЦБ

Фото: Любовь Мишина для РБК

В первом квартале объем кредитов предприятиям увеличился на 1,8%, а физлицам — на 3,3%, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на расширенном заседании президиума совета ассоциации российских банков «Россия», передает корреспондент РБК. Объем кредитования банками экономики в целом увеличился на 2,2%. Общий портфель кредитов предприятиям превышает на конец первого квартала 30,6 трлн руб., отметил Поздышев.

По итогам 2017 года кредитование нефинансовых организаций в России выросло всего на 0,2% после снижения на 9,5% в 2016 году.

По словам зампреда ЦБ, текущее увеличение кредитного портфеля может способствовать экономическому росту. Только за март прирост кредитного портфеля составил 1%. Подобная динамика позволит темпам роста кредитного портфеля превысить темпы экономического роста, отметил Поздышев. «Здесь тоже очень важно понимать, что рост кредитного портфеля должен сопровождать и способствовать экономическому росту. Если рост кредитования в разы превышает экономический рост, значит, деньги уходят не в экономику», — подчеркнул зампред ЦБ.

В конце марта, комментируя решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,25%, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в начале года продолжился рост экономики и в базовом сценарии он будет находиться в интервале 1,5–2% на всем прогнозном горизонте.

Заявленные темпы увеличения кредитного портфеля соответствуют темпам роста ВВП и оказывают нейтральное влияние на экономику, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. «Динамика соответствует обозначенным ЦБ ориентирам, в перспективе они окажут скорее нейтральное воздействие», — считает Владимир Брагин.

«Заявленные темпы роста кредитов говорят скорее о том, что заемщики перекредитовывают существующую задолженность в связи со снижением ставок кредитования вслед за ключевой ставкой ЦБ, — считает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. — Ускорение кредитования может свидетельствовать скорее о сохранении проблем у части бизнеса, чем об экономическом росте, который в основном обеспечивают крупные компании, меньше зависящие от кредитов».​