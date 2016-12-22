Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,15 60,40 EUR Нал. 77,01 74,72 USD Бирж. 61,96 -0,63 EUR Бирж. 76,39 -1,08 USD ЦБ. 62,07 -2,00 EUR ЦБ. 76,76 -2,53 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7716,18 +803,18 MOEX 2210,05 +0,82% RTS 1125,09 +3,84% Brent 72,14 +0,26% DJIA 24569,30 +1,57% Nasdaq 7158,64 +1,27% FTSE 7258,34 +0,02%
ЦБ зафиксировал рост кредитования компаний в начале года
Лента новостей
СМИ сообщили о просьбе России созвать заседание Совбеза ООН по Сирии 22:32, Политика Genesis представил новый седан G70 для России 22:30, Авто Нежданный свидетель: почему Сечин пришел в суд над Улюкаевым 22:17, Политика Глава ЦРУ рассказал о погибшей в Сирии «паре сотен русских» 22:13, Политика Швеция предложила отправить в Сирию миссию по разоружению 22:10, Политика Лига Европы по футболу. ЦСКА — «Арсенал». Онлайн 22:05, Спорт В посольстве США опровергли отказ выдавать сотрудникам «Аэрофлота» визы 21:46, Общество ЦБ зафиксировал рост кредитования компаний в начале года 21:37, Финансы Организаторы ТЭФИ после критики Познера изменили правила голосования 21:31, Общество «ЕвроХим» вывел на проектную мощность завод в Китае стоимостью $25 млн 21:31, Бизнес В Ростовской области задержали сопредседателя партии «Другая Россия» 21:11, Политика Грузовик наехал на пешеходов в Барселоне 21:07, Общество Баннер о правах геев пропал с панорамного снимка Google c Красной площади 21:04, Общество Двух детей после ДТП с автобусом госпитализируют в Москве 20:57, Общество Пилотов предупредили о повышенной военной активности Британии у Кипра 20:57, Политика В Нидерландах прокомментировали возможный удар США по Сирии 20:49, Политика В КПРФ опровергли госпитализацию Зюганова в реанимацию 20:45, Политика Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России 20:09, Политика Захарова прокомментировала задержание в Одессе российского судна 20:08, Общество Росстат объяснил преждевременную публикацию данных об инфляции 19:59, Экономика МВД завело дело после ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье 19:53, Общество Суд оставил под арестом экс-депутата Госдумы Варшавского 19:46, Общество «Аэрофлот» опроверг возможность прекращения полетов в США с июня 19:46, Бизнес Глава Пентагона рассказал о поиске доказательств химической атаки в Сирии 19:44, Политика В Пентагоне не приняли решение об ударе по Сирии 19:41, Политика Цена на алюминий впервые за шесть лет поднялась выше $2300 за тонну 19:31, Экономика МИД Азербайджана потребовал доказательств нарушений на выборах 19:24, Политика МИД обвинил США в «злоупотреблении ролью доллара» 19:18, Политика
ЦБ зафиксировал рост кредитования компаний в начале года
Финансы, 21:37
0
ЦБ зафиксировал рост кредитования компаний в начале года
Корпоративное кредитование в России в первом квартале выросло на 1,8%, а за прошлый год рост составил всего 0,2%. Этот рост будет способствовать росту экономики, но его темпы не должны в разы обгонять рост ВВП, считают в ЦБ
Фото: Любовь Мишина для РБК

В первом квартале объем кредитов предприятиям увеличился на 1,8%, а физлицам — на 3,3%, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на расширенном заседании президиума совета ассоциации российских банков «Россия», передает корреспондент РБК. Объем кредитования банками экономики в целом увеличился на 2,2%. Общий портфель кредитов предприятиям превышает на конец первого квартала 30,6 трлн руб., отметил Поздышев.

По итогам 2017 года кредитование нефинансовых организаций в России выросло всего на 0,2% после снижения на 9,5% в 2016 году.

Заокеанское влияние: придется ли ЦБ снова спасать рубль
Финансы

По словам зампреда ЦБ, текущее увеличение кредитного портфеля может способствовать экономическому росту. Только за март прирост кредитного портфеля составил 1%. Подобная динамика позволит темпам роста кредитного портфеля превысить темпы экономического роста, отметил Поздышев. «Здесь тоже очень важно понимать, что рост кредитного портфеля должен сопровождать и способствовать экономическому росту. Если рост кредитования в разы превышает экономический рост, значит, деньги уходят не в экономику», — подчеркнул зампред ЦБ.

В конце марта, комментируя решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,25%, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в начале года продолжился рост экономики и в базовом сценарии он будет находиться в интервале 1,5–2% на всем прогнозном горизонте.

Набиуллина заявила о возможностях для смягчения кредитной политики
Экономика

Заявленные темпы увеличения кредитного портфеля соответствуют темпам роста ВВП и оказывают нейтральное влияние на экономику, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. «Динамика соответствует обозначенным ЦБ ориентирам, в перспективе они окажут скорее нейтральное воздействие», — считает Владимир Брагин.

«Заявленные темпы роста кредитов говорят скорее о том, что заемщики перекредитовывают существующую задолженность в связи со снижением ставок кредитования вслед за ключевой ставкой ЦБ, — считает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. — Ускорение кредитования может свидетельствовать скорее о сохранении проблем у части бизнеса, чем об экономическом росте, который в основном обеспечивают крупные компании, меньше зависящие от кредитов».​

Авторы: Елена Пашутинская, Анастасия Криворотова.
Теги: «Банк России» , банковское кредитование , экономический рост
Главное
Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России Политика
Материалы по теме
ЦБ задумался об ограничении темпов роста выдачи кредитов физическим лицам Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.