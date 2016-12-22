Госдума приняла закон о санации страховщиков

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о санации страховых компаний через специально создаваемый Фонд консолидации страхового сектора. До этого санироваться могли только банки

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В Госдуме 12 апреля в третьем, окончательном чтении приняли закон о санации страховых компаний, следует из информации в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.

Решение о санации страховщика ЦБ принимает, если финансовое положение страховщика создает риски для стабильности на финансовом рынке. Согласно документу, Фонд консолидации страхового сектора, который будет создан за счет средств ЦБ для предупреждения банкротств страховщиков, сможет приобретать доли (не менее 75%) в тех страховых компаниях, которым необходимо оздоровление. Фонд будет предоставлять страховым компаниям субординированные займы, сможет продавать приобретенные в страховщиках доли, а также приобретать или отчуждать имущество санируемых компаний.

После начала процедуры санации в страховую компанию на полгода назначается временная администрация (срок ее работы может продлеваться вплоть до полутора лет). Временная администрация получает возможность оценивать активы, пассивы и резервы страховщика, а также вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца (этот срок можно продлевать еще на три месяца).

Средства, которые фонд потратит на санацию страховщика, будут рассматриваться как кредит на срок 20 лет по ставке 0%.

Законопроект, один из авторов которого — глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года. Тогда опрошенные РБК эксперты говорили, что первой страховой компанией, в отношении которой запустят процедуру санации, может быть «Росгосстрах» (принадлежит банку «ФК Открытие», который сейчас санируется ЦБ).