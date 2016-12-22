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ЦБ назвал лидеров теневой розничной торговли Москвы
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ЦБ назвал лидеров теневой розничной торговли Москвы
Финансы, 12:50
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ЦБ назвал лидеров теневой розничной торговли Москвы
Розничная теневая торговля — основной канал теневого обращения наличности, заявили в ЦБ. На крупнейших рынках Москвы процветают нелегальные обменники и обращаются криптовалюты. ЦБ намерен обратиться в правоохранительные органы
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Банк России назвал розничную теневую торговлю основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа) и «Фудсити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил 12 апреля директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters.

«По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 млрд руб. обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем», — подчеркнул он. По его словам, 90% торговых операторов там — китайские производители и торговцы.

Названные торговые точки «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». «Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту», — обрисовал схему вывода денег Юрий Полупанов.

В этих торговых точках также функционируют обменные пункты, «которые не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим», подчеркнул глава департамента ЦБ. Также есть другая категория обменников, работающих под вывесками операционных касс и банков, но предварительные объемы по оборотам, подсчитываемые ЦБ дистанционно, не совпадают со статистикой, которую эти пункты сдают в Банк России, сообщил Полупанов.

«Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем», — заключил он.

РБК направил запросы в ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фудсити» и ждет от них комментариев.

Автор: Анастасия Криворотова.
Теги: мелкая розница , криптовалюта , теневой бизнес
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