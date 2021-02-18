ЦБ аннулировал лицензию банка автоконцерна Peugeot в России

Банк занимал 296-е место в России по величине активов и занимался выдачей кредитов на покупку машин марок Peugeot и Citroen, а также финансированием дилеров

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Центробанк аннулировал лицензию банк «ПСА Финанс Рус», говорится в сообщении регулятора. Это дочка французского банка Banque PSA Finance, входящего в международную группу Peugeot S.A.

Банк сам направил в ЦБ ходатайство о добровольной ликвидации. На российском рынке он действовал с 2008 года. Банк не является участником системы страхования вкладов. «Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — сообщили в ЦБ.

Основным видом деятельности банка было кредитование физических лиц и предпринимателей для покупки автомобилей марок Peugeot и Citroen. Также банк занимался финансированием дилеров автоконцерна в России. Он занимал 296-е место по величине активов в банковской системе страны.

Агентство «Эксперт РА» ранее зафиксировало появление в 2020 году тренда на «естественное сокращение» рынка — увеличились случаи аннулирования лицензий по инициативе собственников или присоединения к более крупным игрокам. Он может продолжиться и в этом году. По оценкам экспертов, дефолт грозит в 2021 году 33 российским банкам, и часть из них может прекратить деятельность добровольно.