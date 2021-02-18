ЦБ аннулировал лицензию банка автоконцерна Peugeot в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 73,77 (+0,48) Инвестиции, 17 фев, 12:59
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 89,08 (+0,14) Инвестиции, 17 фев, 12:59
The Motley Fool предсказал 10-кратный рост курса биткоина Крипто, 11:32 Собянин объявил о начале испытаний назальной формы «Спутника V» Общество, 11:30 В России за сутки выявили более 13 тыс. случаев COVID-19 Общество, 11:25 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 февраля Общество, 11:24 «Магнит» сменит название своей сети крупнейших магазинов Бизнес, 11:23 Год за два: футурологи отчитались о первых успехах долгосрочного прогноза Футурология, 11:20  Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис РБК и СберМаркет, 11:12 На каких страхах строят свои бренды Harley-Davidson, Mercedes и Converse Pro, 11:11 СМИ узнали о планах Telegram разместить облигации на $1 млрд Технологии и медиа, 11:11 Skoda раскрыла дизайн нового компактного кроссовера Авто, 11:09 Владелец «Билайна» отказался от выплаты дивидендов за 2020 год Инвестиции, 11:01 Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов отбыл 15 суток ареста Общество, 10:51 В нескольких районах Хабаровского края из-за непогоды ввели режим ЧС Общество, 10:49 Ретейлеры предупредили о росте цен на непродовольственные товары Бизнес, 10:48
Финансы ,  
0 

ЦБ аннулировал лицензию банка автоконцерна Peugeot в России

Банк занимал 296-е место в России по величине активов и занимался выдачей кредитов на покупку машин марок Peugeot и Citroen, а также финансированием дилеров
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Центробанк аннулировал лицензию банк «ПСА Финанс Рус», говорится в сообщении регулятора. Это дочка французского банка Banque PSA Finance, входящего в международную группу Peugeot S.A.

Банк сам направил в ЦБ ходатайство о добровольной ликвидации. На российском рынке он действовал с 2008 года. Банк не является участником системы страхования вкладов. «Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — сообщили в ЦБ.

Основным видом деятельности банка было кредитование физических лиц и предпринимателей для покупки автомобилей марок Peugeot и Citroen. Также банк занимался финансированием дилеров автоконцерна в России. Он занимал 296-е место по величине активов в банковской системе страны.

ЦБ изменит подход к выдаче лицензий финансовым организациям
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Агентство «Эксперт РА» ранее зафиксировало появление в 2020 году тренда на «естественное сокращение» рынка — увеличились случаи аннулирования лицензий по инициативе собственников или присоединения к более крупным игрокам. Он может продолжиться и в этом году. По оценкам экспертов, дефолт грозит в 2021 году 33 российским банкам, и часть из них может прекратить деятельность добровольно.

Автор
Георгий Тадтаев
банк Центробанк Peugeot Citroen
Материалы по теме
Fiat Chrysler и производитель Peugeot и Opel договорились о слиянии
Бизнес
В России отзовут более 2,4 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter