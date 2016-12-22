Украинский депутат заинтересовался покупкой доли в «дочке» ВЭБа

Максим Микитась, депутат Верховной рады и бывший президент госкорпорации «Укрбуд», заинтересовался покупкой доли в Проминвестбанке. В прошлом году велись переговоры о продаже «дочки» ВЭБа другому украинскому бизнесмену

Максим Микитась (Фото: mikitas.com.ua)

Антимонопольный комитет Украины заявил, что рассматривает возможность приобретения бизнесменом, депутатом Верховной рады Максимом Микитасем 25% Проминвестбанка, дочерней структуры российского Внешэкономбанка. Об этом сообщается на сайте комитета.

В пресс-службе ВЭБа в ответ на запрос РБК от комментариев отказались.

В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против пяти банков с российским государственным капиталом: Сбербанка, ВТБ, Проминвестбанка, БМ-Банка и VS Bank. В частности, этим организациям было запрещено выводить средства за рубеж.

В Нацбанке Украины заявили, что банкам с российским участием надо «спокойно и без паники» уйти из страны. «Перспектив развития у российских банков здесь нет. Это должно быть понятно всем», — сказала зампред регулятора Катерина Рожкова.

В начале мая сообщалось, что двое граждан Украины заинтересовались покупкой банка. Позднее стало известно, что на кредитную организацию претендует, в частности, Александр Ярославский, контролирующий строительно-промышленную группу DCH, состояние которого оценивалось Forbes в $721 млн. В конце года в ВЭБе пояснили, что переговоры с Ярославским велись, но стороны не пришли к соглашению.

Максим Микитась — бывший глава строительной госкорпорации «Укрбуд» и депутат Верховной рады Украины.