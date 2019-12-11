Число визитов клиентов в отделения Сбербанка снизилось на 15%

В следующем году Сбербанк подготовит новую концепцию развития сети, ориентированную в том числе на клиентов, которые хотят ходить в отделения, несмотря на развитие диджитал-направления

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Клиентский поток в отделения Сбербанка за последний год снизился на 15%. Такие данные на дне аналитика Сбербанка представила старший вице-президент кредитной организации Юлия Чупина, сообщает корреспондент РБК. Исходя из статистики, которая была продемонстрирована участникам встречи, если в третьем квартале 2018 года отделения Сбербанка посетили 58 млн человек, то годом позже — 49 млн. Из представленных показателей видно, что с начала года число посещавших офисы оставалось стабильным: 48–49 млн.

«У нас уменьшается клиентопоток. Это хорошо с точки зрения диджитал-каналов и стоимости обслуживания, но, с другой стороны, мы понимаем, что это такой актив, который надо амортизировать. За счет того, что у нас появляются новые продукты, мы снова сможем этот актив перезагрузить полностью», — сказала топ-менеджер.

Как отметила Чупина, есть клиенты, которые хотят ходить в отделения, несмотря на развитие диджитал-направления. При этом она отметила, что уже в следующем году будет новая концепция развития сети.

«Клиент, который приходит к нам в офис, сможет, например, в мобильном приложении запускать транзакцию, звонить в кол-центр, данные все будут сохраняться, и наши сотрудники будут видеть все эти данные. Собственно, это и есть омниканальный клиентский опыт, это является целью стратегии 2020», — сказала Чупина.

Она назвала многообещающим сегментом комбинацию онлайна и офлайна, приведя в пример компанию Amazon, которая начинает строить физические отделения.