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ВТБ анонсировал запуск операций с цифровым рублем

ЦБ ранее объяснял, что цифровой рубль будет эмитироваться им и храниться на электронных кошельках в Банке России. Физические и юридические лица смогут пользоваться этой формой денег через свои банки, которые выступят посредниками
ВТБ VTBR ₽0,01729 -0,03% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ первым из российских банков представил прототип сервиса по открытию цифрового кошелька на платформе ЦБ и переводу цифрового рубля, он заработает в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». Сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 году, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Открыть кошелек в цифровых рублях можно будет в режиме реального времени. Позднее станет доступна оплата цифровыми рублями товаров и услуг с помощью переводов по QR-коду.

«Сейчас мы находимся на стадии тестирования операций по открытию кошельков юридическим лицам, нам уже удалось в тестовом режиме зарегистрировать юрлицо и открыть ему кошелек, а также сформировать статический QR-код для оплаты покупки», — рассказал заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Переводы в цифровых рублях будут доступны как бизнесу (B2B), так и частным лицам (C2 °C).

Центробанк объяснял, что цифровой рубль будет эмитироваться ЦБ и храниться на электронных кошельках в Банке России, физические и юридические лица смогут пользоваться этой формой денег через свои банки, которые выступят посредниками.

Цифровой рубль будет иметь форму цифрового кода, что позволит программировать его так, чтобы использовать только для оплаты конкретных услуг или продуктов. Безналичные деньги отличаются тем, что не имеют такой функции, и тем, что хранятся в коммерческих банках.

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Эмиссия крипторубля будет похожа на эмиссию наличных денег, объяснял зампред ЦБ Алексей Заботкин. «Если вы хотите получить наличные деньги, вы их снимаете в банкомате. Но перед этим коммерческий банк покупает эти наличные рубли у Центрального банка в обмен на такое же количество рублей, которое находится у них на корреспондентском счете. С цифровым рублем будет происходить то же самое», — пояснял он механизм его работы.

Сбербанк в 2020 году прогнозировал, что в течение трех лет после появления новой формы денег в нее может перейти 2–4 трлн безналичных рублей.

Изначально тестирование цифрового рубля было намечено на 2024 год. Но в марте, на фоне введения санкций против России, ЦБ решил ускорить процесс и перенести его на апрель 2023 года.

«Мы планируем, как и заявляли, с апреля следующего года выйти в пилот на реальных операциях с реальными клиентами [...]. У нас 15 банков в пилоте, десять банков уже разработали свои мобильные приложения и проходят с нами тесты клиентского пути. При этом я должна сказать, что очень многие банки нам сами даже предлагают какие-то идеи, как сделать этот клиентский путь наиболее удобным, за что им огромное спасибо», — заявила в пятницу, 11 ноября, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе форума «Финополис», передает корреспондент РБК.

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