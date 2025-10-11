Wildberries запланировал получить брокерскую лицензию

Маркетплейс Wildberries вслед за запуском инвестиций в краудфандинг запланировал получить брокерскую лицензию, сообщил глава Вайлдберриз Банка. По его словам, это перспектива года. Ранее о планах создать брокера объявили в Ozon

Video

Маркетплейс Wildberries планирует получить в Банке России брокерскую лицензию, рассказал в интервью телеканалу РБК на «Финополисе-2025» председатель правления Вайлдберриз Банка Георгий Горшков.

«Если говорить шире, говорить о возможности для клиента физического лица, юридического лица вложить куда-то деньги и получить доходность, то первым шагом, конечно, был запуск депозитов для юридических лиц, для физических лиц. Мы платим неплохую доходность на остатки по счетам, причем с ежедневным начислением процентов. Сейчас запущена «WB Копилка», и дальше мы наверняка выйдем на рынок брокерских услуг. Но до этого тоже нужно дожить. Мы готовим такое решение», — сказал Горшков. Обратиться за лицензией в Банк России Wildberries планирует через год, уточнил он.

Ранее Wildberries анонсировал запуск сервиса «WB Копилка». Он позволит клиентам маркетплейса инвестировать в бизнесы, связанные с онлайн-торговлей, пояснял Горшков. Инвестиции будут осуществляться через механизм краудфандинга — это привлечение средств на развитие какого-либо бизнеса или запуск проекта от нескольких инвесторов через специальные инвестиционные платформы. Минимальный порог инвестиций через «WB Копилку» составит 100 руб., их доходность маркетплейс обещает привязать к ключевой ставке.

В интервью телеканалу РБК Горшков пояснил, что платежи инвесторам в рамках «WB Копилки» будут гарантированными и фиксированными, но доходность будет ниже уровня ключевой ставки. Формировать пул бизнесов, в которые смогут вложиться клиенты маркетплейса, будет сама торговая площадка, уточнил глава Вайлдберриз Банка.

В начале октября о планах по развитию инвестиционного бизнеса объявил Ozon, писал РБК. Холдинг находится в процессе получения лицензии ЦБ для своей управляющей компании «Озон управление активами». Клиентам компании будут предлагать инвестировать в паи инвестфондов и цифровые финансовые активы. В 2026 году Ozon также планирует получить брокерскую и депозитарную лицензии.

И Wildberries, и Ozon уже несколько лет работают на финансовом рынке: с 2021 года обе компании развивают банковский бизнес, используя эффекты высокой клиентской базы маркетплейсов. Банки обеих прибыльны: по данным на 31 августа, чистая прибыль Вайлдберриз Банка составила 35,1 млрд руб., а чистая прибыль Озон Банка — 18,1 млрд руб., следует из данных ЦБ.