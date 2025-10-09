Wildberries начнет предлагать клиентам инвестиции в краудфандинг

Маркетплейс Wildberries добавит в свое приложение сервис, с помощью которого можно инвестировать в проекты интернет-торговли. Это первый проект площадки в сфере инвестиций. Речь идет о вложении средств клиентов через краудфандинг

Фото: Андрей Любимов / РБК

Маркетплейс Wildberries планирует запустить для клиентов сервис, который позволит им инвестировать в бизнесы, связанные с онлайн-торговлей, рассказал РБК председатель правления Вайлдберриз Банка Георгий Горшков в кулуарах форума «Финополис-2025». Инвестиции будут осуществляться через краудфандинг — механизм коллективного инвестирования в проекты.

Сервис для инвестировании будет называться «WB Копилка», уточнил Горшков. Он будет интегрирован в приложение маркетплейса. Минимальный порог для инвестирования составит 100 руб., отметил глава банка. Доходность инвестиций компания обещает привязать к уровню ключевой ставки. В будущем инвестировать можно будет и в продавцов, представленных на маркетплейсе, указал Горшков.

«Мы хотим сделать инвестиции доступными для как можно большего количества людей, предоставив им инструмент с высоким уровнем доходности. Это особенно актуально на фоне падения ставок по депозитам», — прокомментировал Горшков.

Оператором «WB Копилки» будет ООО «ВБ Инвест». Компания была зарегистрирована в январе 2025 года, а в сентябре Банк России внес ее в реестр операторов инвестиционных платформ. Такой реестр необходим для регулирования деятельности онлайн-сервисов, которые привлекают инвестиции через цифровые платформы.

Краудфандинг, или краудфинансирование, — это привлечение средств на развитие какого-либо бизнеса или запуск проекта от нескольких инвесторов через специальные инвестиционные платформы. Финансирование может оформляться в виде займов или в обмен на доли в уставном капитале, а также предусматривать нефинансовое вознаграждение за вложения (подарки, приглашение на открытие и т.д.). Банк России выделяет три сегмента краудфинансирования: краудлендинг (займы на инвестплаформах под проекты), краудинвестинг (инвестиции в компанию через покупку ее ценных бумаг, выпущенных на инвестплатформе) и инвестирование с использованием краудплатформ путем приобретения утилитарных цифровых прав (УЦП). В краудфандинге могут участвовать и юридические, и физические лица. Но для последних действует ограничение, совокупный объем инвестиций граждан во все проекты на всех инвестплатформах не должен превышать 600 тыс. руб. в год.

8 октября о запуске инвестиционных продуктов для розничных клиентов объявил Ozon, писал РБК. Но у этого игрока другой подход: он будет привлекать инвестиции через управляющую компанию (УК), которая будет продавать паи паевых инвестфондов (ПИФов) и цифровые финансовые активы (ЦФА). Сейчас компания находится в стадии получения лицензии управляющей компании на деятельность по управлению инвестиционными фондами. В июле 2025 года Ozon уже зарегистрировал соответствующее юрлицо — ООО «Озон Управление активами».

«Планируем развивать линейку инструментов для физлиц, в том числе возможность покупать ПИФы рыночных финансовых инструментов и недвижимости, разные виды ЦФА в приложении банка», — сообщил генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян. Новый сервис в первую очередь будет ориентирован на физлиц, но также компания рассматривает и решения для юрлиц. В 2026 году Ozon также планирует получить брокерскую и депозитарную лицензии.

Эксперты, опрошенные РБК, отметили, что маркетплейсы смогут запустить инвестиционный бизнес за счет уже наработанной широкой базы клиентов. При этом основными пользователями скорее будут инвесторы с небольшими чеками.

Оба маркетплейса — и Wildberries, и Ozon — уже несколько лет работают на финансовом рынке: с 2021 года они активно развивают банковское направление. Осенью 2024 года бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отмечала, что банки трех крупнейших небанковских экосистем (Ozon, Wildberries и «Яндекс») занимают 40% на рынке онлайн-платежей, хотя тремя годами ранее их доля была в 20 раз меньше.

Оба банка прибыльны. Так, по данным на 31 августа чистая прибыль Вайлдберриз Банка составила 35,1 млрд руб., а чистая прибыль Озон Банка — 18,1 млрд руб., следует из данных ЦБ.