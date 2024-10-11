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Финансы ,  
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Нацбанк Казахстана объявил о «принципиальном решении» по поводу Мосбиржи

Сулейменов: Мосбиржа выйдет из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи
О планах Казахстанской биржи обсудить исключение Мосбиржи из числа ее акционеров, где российской площадке принадлежит 13,1%, в июне сообщил РБК представитель KASE. Глава Нацбанка Казахстана подтвердил, что решение уже принято
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Принципиальное решение о выходе Мосбиржи из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE) принято, оно поддержано как казахстанской стороной, так и российской. Об этом заявил на брифинге председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов.

«Принципиальное решение о том, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров KASE, принято, и оно коллегами Мосбиржи поддержано. Я бы хотел сказать, что это правильное профессиональное решение», — сказал он.

Сулейменов отметил, что KASE и Мосбиржа ранее имели договор о стратегическом сотрудничестве, однако после попадания последней под санкции ситуация изменилась. «Они [представители Мосбиржи], я считаю, по-партнерски сказали, что их санкционный статус будет мешать предприятию KASE. Поэтому решение о том, что они выйдут, оно принято», — добавил глава Нацбанка.

Казахстанская биржа обсудит исключение Мосбиржи из числа ее акционеров
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Переговоры о возможной продаже доли Мосбиржи в KASE начались после того, как первая попала под блокирующие американские санкции. В частности, об этом еще в июне рассказал РБК представитель казахстанской площадки. Сам этот факт не несет санкционных рисков непосредственно для KASE, так как российской площадке принадлежит менее 50%. «Поскольку MOEX владеет менее 50% (13,1%) от общего количества размещенных акций KASE, указанные санкции не распространяются на KASE», — подчеркивал собеседник РБК.

«Вместе с тем наличие в составе акционеров KASE санкционного лица ограничивает АО «Казахстанская фондовая биржа» и ее дочернюю организацию АО «Клиринговый центр KASE» в установлении и поддержании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями и партнерами», — объяснял представитель KASE необходимость выкупа у Мосбиржи доли.

Мосбиржа владеет пакетом в KASE c 2020-го. В начале того года российская площадка приобрела 3,3%, а в декабре нарастила долю до 13,1% (или 140 тыс. акций). Кроме того, с 2018 года между площадками заключено соглашение о стратегическом партнерстве. Нацбанку Казахстана в KASE принадлежит около 47%.

Оба варианта сделки — и выкуп акций на саму казахстанскую биржу, и перепродажа доли Мосбиржи третьему лицу — доступны, но достаточно большой пакет к выкупу может стать препятствием, отмечала в разговоре с РБК партнер юридической фирмы О2 Consulting Наталья Кузнецова. «На структуру сделки будут влиять особенности законодательства Казахстана. Например, в России максимальный пакет казначейских акций — 10%, больше акций без уменьшения уставного капитала компания выкупить не может», — приводит пример эксперт.

Bыкуп самой биржей будет самым быстрым вариантом, поскольку биржа владеет всей информацией и ей не потребуется проведение комплексной юридической проверки и инвестиционной оценки актива (due diligence), которая занимает значительное время, уточнял адвокат Pen & Paper Роман Кузьмин.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Казахстан Мосбиржа санкции США Россия
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