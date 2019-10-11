Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

Полностью отказаться от пластиковых карт не получится даже при широком распространении биометрических платежей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Государства не будут делиться друг с другом данными своих граждан, считает она

Пластиковые карты не исчезнут окончательно, несмотря на развитие биометрии, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила на пленарной сессии форума «Финополис» в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Может быть, карты пластиковые исчезнут через некоторое время, но мы забываем о трансграничном аспекте», — отметила Набиуллина.

«Даже если будет развит биоэквайринг (когда вы приходите в магазин, вам не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта: считывают ваши биометрические данные, вы берете продукт и уходите), вы не сможете это сделать, если вы поехали за границу. Должна идти речь о том, что страны между собой обмениваются биометрическими данными, что мне очень тяжело представить в нынешних условиях», — заявила глава ЦБ. По ее мнению, традиционные инструменты будут существовать еще долго, потому что страны не готовы к такой плотной кооперации.

Объем операций по картам, выпущенным в России, растет ежегодно, следует из данных ЦБ. В 2017 году он составлял 49 трлн руб., в 2018-м — 75 трлн руб., за первое полугодие 2019-го — 40,3 млрд руб.