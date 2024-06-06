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Оператор биометрии предложил запустить идентификацию россиян за границей

Оператор Единой биометрической системы задумался о возможности проведения идентификации граждан, проживающих за границей, с помощью биометрии. Такая инициатива нужна, чтобы у них была возможность пользоваться финансовыми услугами
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Россиянам следует дать возможность сдавать биометрические данные за границей, чтобы пользоваться финансовыми сервисами за пределами страны — о проработке такого вопроса рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор биометрических данных) Владислав Поволоцкий на сессии ПМЭФ «Мировые тренды в платежах: новые возможности и новые решения».

«Для нас в том числе очень важно дать возможность гражданам Российской Федерации иметь возможность получить некие финансовые сервисы за пределами территории РФ, но, естественно, быть уверенным в том, что это доверенная история взаимодействия признанных друг у друга государств», — сказал Поволоцкий.

По его словам, это «действительно заманчивая» инициатива по дистанционной идентификации ЦБТ нужна для проведения трансграничных платежей. Она устранит необходимость пересекать границу, если человек находится в другой стране, но при этом позволит сохранить биометрические и любые другие персональные данные на территории России. «Мне кажется, эта та ключевая форточка, дверь, которая способна нас вывести также на общение с нашими дружественными партнерами», — уверен Поволоцкий.

Представитель ЦБТ сказал РБК, что возможность взаимодействия для предоставления финансовых сервисов за пределами России, в том числе по биометрии, может быть только с доверенными дружественными государствами. «Работаем над этим», — добавил он.

Поволоцкий отметил, что ЦБТ готов предоставлять сервис биометрической идентификации и иностранным гражданам. «В этом году мы проведем совместный пилот, и у нас будет нормальная, полноценная, подтвержденная биометрия всех въезжающих как пилот иностранных граждан», — добавил он. Как уточнили в пресс-службе ЦБТ, пилот будет проводиться вместе с Москвой. «Будем регистрировать полноценную подтвержденную биометрию въезжающих в рамках пилота иностранных граждан в рамках реализации концепции миграционной политики», — сказал представитель центра.

Присутствовавшая на сессии первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ответ на предложения Поволоцкого отметила, что история с биометрией очень чувствительна к доверию. «То есть человек, если он не будет доверять и не будет уверенным в безопасности, он в эту историю не пойдет», — отметила она.

АО «Центр биометрических технологий» создано в соответствии с указом президента и с 16 декабря 2022 года выполняет функции оператора Единой биометрической системы (ЕБС). С 2023 года все биометрические данные, собранные коммерческими организациями, к которым в основном относятся банки, должны храниться только в ЕБС. Изначально ЕБС была запущена в 2018 году по инициативе Минцифры и ЦБ при участии «Ростелекома». Сейчас россияне могут сдавать биометрические данные в ЕБС в отделениях банков. Это позволяет им становиться клиентами кредитных организаций удаленно, без идентификации в офисе банка.

Однако до того, как банки обязали передать собранную ими биометрию в систему, ЕБС испытывала проблемы с наполняемостью. Так, по состоянию на май 2021 года в ЕБС было зарегистрировано всего около 200 тыс. пользователей. В феврале 2024 года число биометрических образцов в ЕБС составляло около 70 млн.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
биометрия розничные банки
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