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Финразведке предложили скрывать запросы о проверке недвижимости

«Ведомости»: Росфинмониторинг сможет скрывать запросы о проверке недвижимости
Росфинмониторинг сможет скрывать запросы об объектах недвижимости при выявлении сделок, связанных, например, с отмыванием преступных доходов. Изменения в законодательство уже одобрено правкомиссией, выяснили «Ведомости»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение поправок в закон «О государственной регистрации недвижимости» — благодаря им Росфинмониторинг сможет конфиденциально запрашивать сведения об объектах недвижимости. Об этом со ссылкой на источник, близкий к комиссии, сообщают «Ведомости».

Авторы инициативы хотят внести изменения в ст. 62 закона. Сейчас, в соответствии с ч. 17 этой статьи, по запросу собственника предоставляется информация о лицах, получавших из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведения об объекте недвижимости. При этом собственник недвижимости не увидит запросы правоохранительных органов, это оговаривает закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Новый законопроект позволяет скрывать и запросы Росфинмониторинга. Это обеспечит конфиденциальность проверок ведомства в отношении недвижимости по выявлению незаконных сделок, указал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Сам документ, как отмечает газета, появился как исполнение майского поручения премьер-министра Михаила Мишустина о повышении эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Максим Кабанов ранее пояснял «Коммерсанту», что благодаря информации из ЕГРН «можно отследить цепочку приобретателей прав на объекты недвижимости, которые стали объектами преступного посягательства или были приобретены на средства, добытые в результате совершения преступления». При этом, добавляет он, информация из расследований Росфинмониторинга подлежит легализации — преобразованию в доказательства путем проведения следственных действий. Получение же правообладателями сведений о проявленном Росфинмониторингом интересе, полагает Максим Кабанов, может затруднить или сделать невозможным наложение ареста и конфискацию.

Правительство одобрило проект о штрафах за перепродажу данных из ЕГРН
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

С 1 марта 2023 года Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке ЕГРН, если ее заказывали третьи лица. Соответствующий закон приняла Госдума. Теперь данные из ЕГРН будут доступны только с согласия собственников объектов. ФИО владельца жилья и дату его рождения покажут только ему самому, его супруге или супругу, а также некоторым сотрудникам госорганов и нотариусам.

Для того чтобы персональные данные были раскрыты, собственник должен подать в Росреестр заявление, в котором разрешит их предоставлять третьим лицам. Это можно сделать несколькими способами: лично посетить многофункциональный центр (МФЦ), отправить туда документы почтой, а также подать заявление в электронной форме либо в личном кабинете на официальном сайте Росреестра, либо через портал «Госуслуги».

Кроме этого в 2022 году правительство одобрило законопроект об административной ответственности за перепродажу данных из госреестра недвижимости и создание сайтов-двойников Росреестра. Инициатива предполагает штрафы для физлиц в размере до 25 тыс. руб., для юрлиц — до 400 тыс. руб. В случае повторного нарушения штрафы увеличатся до 50 тыс. руб. для граждан, до 600 тыс. руб. для предпринимателей.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Росфинмониторинг отмывание денег Недвижимость раскрытие информации
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