Экс-владелец Бинбанка начал переговоры о реструктуризации долга

Микаил Шишханов остался должен АСВ порядка 10 млрд руб. в связи с кредитом на санацию «Рост банка». Теперь экс-владелец Бинбанка просрочил выплату и ведет переговоры о реструктуризации долга, пишут «Ведомости»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Экс-владелец Бинбанка и «Рост банка» Микаил Шишханов просрочил выплату по кредиту Агентства страхования вкладов (АСВ) и ведет переговоры о реструктуризации долга, размер которого составляет порядка 10 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова самого банкира.

Кредит был выдан Шишханову на санацию «Рост банка» за счет средств Центробанка. Шишханов занялся санацией «Рост банка» в 2015 году с помощью Бинбанка. Сумма кредита АСВ составляла 35,9 млрд руб., из них 18,4 млрд было передано «Рост банку» на покрытие дыры в балансе. Остальные ср​едства пошли на поддержание ликвидности в Бинбанке.

Однако в 2017 году Бинбанк сам стал объектом санации через механизм Фонда консолидации банковского сектора. Под контроль регулятора перешел и «Рост банк». Средства, полученные от АСВ на санацию, в соответствии с отчетностью банка, были возвращены кредитору. Тем не менее, долг самого Шишханова перед АСВ сохранился. Права требования по кредиту агентство, в свою очередь, передало банку «Траст». Размер долга составил 10,2 млрд руб.

Как отмечают «Ведомости», Шишханов не намерен идти по пути «Открытие холдинг», подавшего в суд на АСВ за переуступку долга, и не планирует судиться с агентством. «Лучше договориться о реструктуризации и дальше искать себя в бизнесе», — цитирует издание предпринимателя.

В июне Микаил Шишханов стал владельцем уральского агрохолдинга «Здоровая ферма». Под контроль предпринимателя попали «ГК «Здоровая ферма», «Здоровая ферма Деликатесы», «Деликатесы от Здоровой фермы», а также «Уралбройлер» и «Уральская мясная компания».