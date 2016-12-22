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Bloomberg назвал заработавших перед встречей Путина и Трампа миллиардеров
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Bloomberg назвал заработавших перед встречей Путина и Трампа миллиардеров
Финансы, 11 июл, 18:29
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Bloomberg назвал заработавших перед встречей Путина и Трампа миллиардеров
Перед встречей Путина и Трампа дорожают акции российских топливно-энергетических компаний, а больше всех зарабатывают на этом Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон, подсчитал Bloomberg
Вагит Алекперов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

За неделю перед встречей президентов России и США больше других выросли состояния трех российских миллиардеров, которым принадлежат топливно-энергетические компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного индекса миллиардеров (Billionaires Index), ежедневно отслеживающего состояние богатейших людей мира.

Это председатель правления НОВАТЭКа и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, который является совладельцев НОВАТЭКа через подконтрольную ему Volga Group, а также президент и основной акционер компании ЛУКОЙЛ ​Вагит Алекперов.

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Состояние Михельсона и Тимченко на этой неделе достигло максимально высоких уровней — $19,9 млрд и $13,4 млрд. Состояние Алекперова с начала года увеличилось на $2,5 млрд, до $15,1 млрд.

​Три магната увеличили свое состояние в общей сложности на $8,1 млрд — «на фоне ралли акций в преддверии встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина», поясняет Bloomberg.

5 июня Bloomberg сообщил, что богатейшим российским бизнесменом стал глава НМЛК Владимир Лисин, который обошел владельца «Силовых машин» Алексея Мордашова. Состояние двух миллиардеров оценивается одинаково — в $20,2 млрд, но прирост по итогам дня и с начала года у Мордашова меньше, чем у Лисина (соответственно плюс $232 млн и $506 млн). Михельсон размещался в этом рейтинге на третьей строке — его состояние Bloomberg тогда оценил в $19 млрд.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , Вагит Алекперов , Леонид Михельсон , Геннадий Тимченко ...
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