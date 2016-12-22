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ВТБ выиграл у Сбербанка тендер на бесконтактную оплату проезда в метро
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ВТБ выиграл у Сбербанка тендер на бесконтактную оплату проезда в метро
Финансы, 11 июл, 17:14
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ВТБ выиграл у Сбербанка тендер на бесконтактную оплату проезда в метро
ВТБ выиграл тендер на обеспечение бесконтактной оплаты проезда на всех 215 станциях московского метро. Сейчас сервис работает на 56 станциях, на 40 из которых услуги оказывает Сбербанк, чье оборудование будет демонтировано
Фото: Олег Яковлев / РБК

Условия тендера Московского метрополитена, который банк ВТБ выиграл 5 июля, предусматривают обеспечение эквайринга платежей по бесконтактным картам на турникетах всех станций метро в течение четырех лет — до конца 2021 года. Об этом рассказали РБК в пресс-службе банка. Помимо ВТБ в конкурсе участвовал еще один госбанк — Сбербанк, следует из тендерной документации. Цена контракта составила 50 млн руб. при начальной (максимальной) цене тендера 88,9 млн руб.

Сервис по бесконтактной оплате проезда позволяет совершить поездку, не покупая билета в кассе. Пассажиру достаточно приложить карту или смартфон к считывающему устройству турникета. После этого с карты спишется сумма, эквивалентная стоимости поездки в метро. Для успешного проведения операции необходимо иметь на своем счете достаточно средств.

Согласно условиям тендера услуги по организации приема бесконтактных банковских карт должны будут оказываться на турникетах всех вестибюлей действующих станций Московского метро — по два турникета в каждой линейке турникетов (всего 947). В будущем банк будет обеспечивать бесконтактную оплату проезда и в вестибюлях новых станций метро, которые откроются до 2021 года (еще 101 турникет).

«Бесконтактная оплата проезда будет доступна более чем на 1000 турникетов, а новые устройства планируется установить до конца осени», — уточнили в ВТБ.

На момент проведения тендера ВТБ обеспечивал бесконтактную оплату на турникетах 16 станций метро, следует из данных столичного метрополитена, а также на станциях Московского центрального кольца. Еще на 40 станциях метро эквайером на турникетах является Сбербанк. «Логотип банка, размещенный на турникете, указывает на то, какой именно банк принимает платеж за проезд», — говорится на сайте метро.

В 2016 году Сбербанк присоединился к пилотному проекту метрополитена по внедрению бесконтактной технологии оплаты проезда, внедрив соответствующее оборудование в турникеты  74 вестибюлей на 40 станциях, рассказали РБК в Сбербанке. «В настоящее время проходит завершающая стадия пилотного проекта, по окончании которого Сбербанк произведет демонтаж оборудования», — заявили там.

Ранее ВТБ выиграл три тендера на установку банкоматов в метро — сейчас в подземке функционирует более 250 банкоматов госбанка. Раньше самая большая сеть банкоматов в метро была у Сбербанка (101 банкомат), к настоящему времени эти устройства демонтированы.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: ВТБ , Сбербанк , «Московский метрополитен»
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