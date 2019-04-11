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Финансы ,  
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Рынок ОФЗ отыграл вызванный санкциями августовский отток иностранцев
В марте нерезиденты купили рублевые гособлигации на 120 млрд руб. Общий объем ОФЗ на руках иностранцев превысил 2 трлн руб., что позволяет говорить о преодолении последствий августовского бегства инвесторов из госдолга России
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Объем облигаций федерального займа (ОФЗ), приобретенных иностранными инвесторами, за март вырос на 120,4 млрд руб., следует из ежемесячного обзора рисков финансовых рынков Банка России. Это самый сильный прирост за последние 1,5 года, с сентября 2017-го.

Теперь у нерезидентов на руках находятся ОФЗ на сумму 2,004 трлн руб. Примерно столько же гособлигаций (на 2,006 трлн руб.) было у зарубежных инвесторов к 1 августа 2018 года. Таким образом, рынок госдолга преодолел последнюю волну оттока средств иностранцев, начавшуюся с обсуждения новых санкций США в августе и продолжавшуюся до конца года. От максимумов начала апреля по вложениям нерезидентов (2,35 трлн руб.) отставание составляет около 350 млрд руб.

Именно 1 апреля был зафиксирован абсолютный рекорд по доле нерезидентов в рублевом госдолге — 34,5%. После введения американских санкций против публичных компаний Олега Дерипаски иностранцы стали массово распродавать госдолг, снижению их доли также способствовал летний исход инвесторов с развивающихся рынков в целом, а августовские угрозы новых санкций от США привели к еще одной волне закрытия позиций нерезидентов в ОФЗ. В общей сумме они вывели с рынка российского локального госдолга 560 млрд руб., подсчитал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

В итоге к 1 января доля инвестиций из-за рубежа опустилась до минимума — 24,4%, а затем начала подрастать из-за пересмотра политики ФРС США и снижения санкционной риторики. К концу марта она поднялась до 26,2%, это максимум с сентября прошлого года.

В своем обзоре ЦБ отмечает, что иностранцы предпочитают вкладываться в длинные облигации, со сроком погашения свыше пяти лет. Накануне Минфин поставил абсолютный рекорд, разместив за день два выпуска ОФЗ, на пять и на десять лет, общей суммой 137 млрд руб.

Лучше других развивающихся

Стабильный рубль и отсутствие новых западных санкций стимулируют интерес иностранцев к российским гособлигациям, полагают опрошенные РБК эксперты. Кроме этих факторов свою роль играют спокойствие на глобальных рынках и высокие ставки доходности, говорит управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. По его мнению, при нынешних условиях и с такой же ценой на нефть (выше $70 за баррель, тогда как в декабре было ниже $50) интерес нерезидентов сохранится до осени, после чего ставки пойдут вниз и российские ОФЗ станут менее привлекательными​. ЦБ уже анонсировал готовность снизить ключевую ставку и скорее всего осенью перейдет к делу, пояснил он.

В свою очередь, глава управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов отмечает фактор крепкого рубля (из-за сезонного сильного притока валютной выручки), неожиданно мягкие позиции ФРС и Европейского ЦБ (это привело к спросу на активы развивающихся стран) и ожидания, что риторика Банка России будет смягчаться. Хотя рубль в ближайшие месяцы, по его прогнозам, начнет ослабевать, прочие факторы поддержат спрос на ОФЗ еще некоторое время.​

Спрос на бумаги развивающихся стран подтверждается и успехом саудовского нефтяного концерна Saudi Aramco в размещении своих бондов в минувший вторник, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Хотя доходность по этим бумагам гораздо менее привлекательна, чем у российских ОФЗ, отмечает он. Российский рынок выглядит наиболее привлекательным из всех развивающихся с точки зрения макроэкономических показателей и из-за снижения санкционной риторики, говорит Жорнист. «У нас один из самых низких госдолгов, объем золотовалютных резервов впервые перекрыл весь внешний долг, рубль с начала года вырос на 7,5% и наблюдается профицит бюджета, счета текущих операций и торгового баланса», — перечислил достоинства российской экономики аналитик «Альфа-Капитала».

У России есть локальные риск-факторы, которые могут вновь привести к уходу нерезидентов с рынка российских ОФЗ, — это введение жестких санкций и падение цены на нефть примерно на $30, но такого развития событий не ожидается. «Новые санкции скорее всего будут введены, но они не будут серьезными и инвесторы уже сейчас не обращают внимания на этот риск», — заключает Жорнист.

Авторы: Георгий Макаренко, Евгения Чернышова
Теги: ОФЗ, гособлигации, нерезиденты
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