Рынок ОФЗ отыграл вызванный санкциями августовский отток иностранцев

В марте нерезиденты купили рублевые гособлигации на 120 млрд руб. Общий объем ОФЗ на руках иностранцев превысил 2 трлн руб., что позволяет говорить о преодолении последствий августовского бегства инвесторов из госдолга России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Объем облигаций федерального займа (ОФЗ), приобретенных иностранными инвесторами, за март вырос на 120,4 млрд руб., следует из ежемесячного обзора рисков финансовых рынков Банка России. Это самый сильный прирост за последние 1,5 года, с сентября 2017-го.

Теперь у нерезидентов на руках находятся ОФЗ на сумму 2,004 трлн руб. Примерно столько же гособлигаций (на 2,006 трлн руб.) было у зарубежных инвесторов к 1 августа 2018 года. Таким образом, рынок госдолга преодолел последнюю волну оттока средств иностранцев, начавшуюся с обсуждения новых санкций США в августе и продолжавшуюся до конца года. От максимумов начала апреля по вложениям нерезидентов (2,35 трлн руб.) отставание составляет около 350 млрд руб.

Именно 1 апреля был зафиксирован абсолютный рекорд по доле нерезидентов в рублевом госдолге — 34,5%. После введения американских санкций против публичных компаний Олега Дерипаски иностранцы стали массово распродавать госдолг, снижению их доли также способствовал летний исход инвесторов с развивающихся рынков в целом, а августовские угрозы новых санкций от США привели к еще одной волне закрытия позиций нерезидентов в ОФЗ. В общей сумме они вывели с рынка российского локального госдолга 560 млрд руб., подсчитал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

В итоге к 1 января доля инвестиций из-за рубежа опустилась до минимума — 24,4%, а затем начала подрастать из-за пересмотра политики ФРС США и снижения санкционной риторики. К концу марта она поднялась до 26,2%, это максимум с сентября прошлого года.

В своем обзоре ЦБ отмечает, что иностранцы предпочитают вкладываться в длинные облигации, со сроком погашения свыше пяти лет. Накануне Минфин поставил абсолютный рекорд, разместив за день два выпуска ОФЗ, на пять и на десять лет, общей суммой 137 млрд руб.