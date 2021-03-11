Акции компании-жертвы «восстания трейдеров» выросли на 40% и упали на 50%

Акции розничной сети по продаже игровых консолей и видеоигр GameStop, стоимость которых уже два месяца разнонаправлено меняется, в среду, 10 марта, выросли до рекордных значений, а затем резко упали на 50%. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

На открытие торгов одна акция компании стоила $269,4. На максимуме акция GameStop стоила $348,5, что стало самой большой ценой после 29 января и на 41,15% больше, чем цена на закрытии торгов 9 марта ($246,9).

Однако через 25 минут акции GameStop упали наполовину от пикового значения — до $172. По сравнению с ценой, которая зафиксировалась на закрытии торгов 9 марта, стоимость акций просела на 30%.

Из данных биржи следует, что за время падения торги трижды приостанавливали на пять минут из-за высокой волатильности, а после достижения минимума — еще трижды.

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