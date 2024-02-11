Исследователи выявили у поколения Z и миллениалов «дисморфию денег»

Представители этих двух поколений (то есть родившиеся в 1982-2010 годах) сталкиваются с неправильным восприятием своих финансов и чувствуют себя отстающими в денежном плане, выявило исследование Credit Carma

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Представители поколения Z и миллениалы страдают от неправильного восприятия своих финансов, явление можно назвать «дисморфией денег», пишет Bloomberg со ссылкой на исследование американской финансовой Credit Karma.

Миллениалы, или поколение Y, — это родившиеся в 1982-1995 году,

поколение Z — в 1995-2010 году. Также выделяют беби-бумеров (1943-1961) и поколение Х (1962-1981). Авторы подхода — Нил Хау и Уильям Штраус.



Дисморфия — термин из медицины, означающий дефекты в анатомии тела человека.

Согласно исследованию Credit Karma, около 43% представителей поколения Z и 41% представителей миллениалов заявили о неправильном восприятии своих финансов. 48% представителей поколения Z отметили, что чувствуют себя отстающими в финансовом плане, среди миллениалов таких еще больше — 59%.

Как отмечает Bloomberg, «дисморфия денег» может приводить к тому, что люди будут принимать неверные финансовые решения. Проблемой также является постоянный информационный фон — когда, с одной стороны, говорят о дороговизне покупки жилья или воспитания детей, но с другой в соцсетях можно увидеть, какой роскошной жизнью живут некоторые люди. Это вызывает страх нехватки денег и желание разбогатеть соответственно.

Осенью стали известны результаты анализа сберегательной культуры российской городской молодежи, который провел исследовательский менеджер департамента социальных исследований ВЦИОМа Дмитрий Марков. Согласно результатам опросов, у молодежи есть неуверенность в банковском депозите: 58% молодых людей в 2023 году считали, что лучше не хранить в банках свои сбережения, а вкладывать их в то, что можно контролировать самому (недвижимость, бизнес).



Также молодежь ставила под сомнение возможность накопить на крупную покупку, например квартиру, планомерно откладывая небольшие суммы. Поддержали такую стратегию 51% опрошенных, остальные отметили, что накопить можно, только откладывая крупные суммы.