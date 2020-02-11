Греф объявил о переходе Голодец в Сбербанк

О том, что Голодец, до января занимавшая пост вице-премьера, перейдет в Сбербанк, источники РБК говорили в начале февраля. Они также сообщали, что она будет курировать социальные и медицинские проекты Сбербанка. Крупнейший банк страны развивает, в частности, маркетплейс медицинских продуктов и услуг DocDoc, позволяющий записываться к врачу и получать дистанционные медуслуги. Кроме того, у банка есть медицинское подразделение SberHealth. Он также сотрудничает с благотворительными организациями.

В правительстве Дмитрия Медведева Голодец проработала почти восемь лет: с 2018 года курировала вопросы культуры, спорта и туризма, а с 2012 по 2018-й — так же в статусе зампреда — вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В частности, она отвечала за исполнение майских указов по росту зарплат бюджетников. Голодец не вошла в состав обновленного правительства, сформированный в 2020 году после того, как премьер-министром стал бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.