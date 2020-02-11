Греф объявил о переходе Голодец в Сбербанк
Ольга Голодец займет в Сбербанке пост заместителя председателя правления. Наблюдательный совет Сбербанка одобрил ее переход на эту должность, рассказал журналистам по итогам заседания совета глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК. Назначение еще должен согласовать ЦБ, отметил он.
Голодец будет курировать медицинское направление экосистемы банка, пояснил Греф. Банк создаст новую медицинскую платформу, развитие которой войдет в обязанности бывшего зампреда правительства.
Голодец также займется GR (взаимодействие с государственными органами) в цифровой сфере, добавил Греф.