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Греф объявил о переходе Голодец в Сбербанк

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность зампреда, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Ранее о ее переходе сообщали источники РБК
Ольга Голодец (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Ольга Голодец займет в Сбербанке пост заместителя председателя правления. Наблюдательный совет Сбербанка одобрил ее переход на эту должность, рассказал журналистам по итогам заседания совета глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК. Назначение еще должен согласовать ЦБ, отметил он.

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Голодец будет курировать медицинское направление экосистемы банка, пояснил Греф. Банк создаст новую медицинскую платформу, развитие которой войдет в обязанности бывшего зампреда правительства.

Голодец также займется GR (взаимодействие с государственными органами) в цифровой сфере, добавил Греф.

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О том, что Голодец, до января занимавшая пост вице-премьера, перейдет в Сбербанк, источники РБК говорили в начале февраля. Они также сообщали, что она будет курировать социальные и медицинские проекты Сбербанка. Крупнейший банк страны развивает, в частности, маркетплейс медицинских продуктов и услуг DocDoc, позволяющий записываться к врачу и получать дистанционные медуслуги. Кроме того, у банка есть медицинское подразделение SberHealth. Он также сотрудничает с благотворительными организациями.

В правительстве Дмитрия Медведева Голодец проработала почти восемь лет: с 2018 года курировала вопросы культуры, спорта и туризма, а с 2012 по 2018-й — так же в статусе зампреда — вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В частности, она отвечала за исполнение майских указов по росту зарплат бюджетников. Голодец не вошла в состав обновленного правительства, сформированный в 2020 году после того, как премьер-министром стал бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Герман Греф, Ольга Голодец, Сбербанк
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