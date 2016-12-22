ЦБ возбудил дело в отношении «Открытие Холдинга»

В Банке России посчитали, что компании «Открытие Холдинг» и «Открытие Н» нарушили закон при покупке акций. В холдинге заявили, что обе компании в сделках вообще не участвовали и пообещали оспаривать любые наложенные санкции

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Управление обеспечения прав инвесторов Банк России возбудило в отношении АО «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н» дела об административных правонарушениях, говорится в сообщении холдинга (есть у РБК). По данным компании, дела возбуждены за нарушение установленного законом порядка приобретения более 30% акций публичного акционерного общества в рамках ст. 15.28 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Как следует из протокола ЦБ, поводом для возбуждения дел стала покупка банком «ФК Открытие» 100% акций НПФ «РГС», который в свою очередь владел 4,97% акций банка.

«В результате этой сделки НПФ «РГС» вошел в группу компаний — владельцев акций ПАО «Банк «ФК Открытие», общий объем акций которых превысил 75%. Согласно закону, они должны были направить акционерам и владельцам эмиссионных ценных бумаг публичную оферту, но не сделали этого. В этот же день почти 100% банка «Траст» было приобретено банком «ФК Открытие», — говорится в сообщении «Открытие Холдинга».

В компании выразили недоумение возбуждением дел в отношении как самого «Открытие Холдинга», так и «Открытие Н», подчеркнув, что обе компании в указанный период не приобретали акций НПФ «РГС», банка «Траст» и каких-либо других компаний и не выступали сторонами указанной в протоколе ЦБ сделки, а потому не могут нести ответственность за сделки, которые проводили другие компании.

В сообщении «Открытие Холдинга» особо подчеркивается, что сделки по приобретению НПФ «РГС» и банка «Траст» были проведены за день до введения временной администрации по настойчивому требованию самого Центробанка в рамках консолидации активов, которая была непременным условием проведения санации банка «ФК Открытие».

«АО «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н» выражают свое недоумение в связи с возбужденными в их отношении административными делами. Любые наложенные на них санкции компании будут оспаривать в судебном порядке», — говорится в сообщении.

В соответствии со ст. 15.28 КоАП для юридических лиц максимально строгим наказанием за нарушение правил приобретения более 30% акций ПАО является штраф в 500 тыс. руб.

В конце декабря 2017 года стало известно, что ЦБ предупредил «Открытие Холдинг» о том, что ряд сделок, совершенных после санации банка «ФК Открытие» Центробанком, не были согласованы с Банком России.