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ЦБ заявил о несогласованности сделок в рамках санации «ФК Открытие»
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ЦБ заявил о несогласованности сделок в рамках санации «ФК Открытие»
Санация «по списку», 26 дек, 19:32
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ЦБ заявил о несогласованности сделок в рамках санации «ФК Открытие»
Консолидация активов в рамках санации банка «ФК Открытие» не была согласована с ЦБ, предупредил регулятор. Но сделки проходили уже после объявления о санации, отмечают бывшие владельцы «ФК Открытие»
Фото: Никита Попов / РБК

Ряд сделок, совершенных после санации банка «ФК Открытие» Центробанком, не были согласованы с Банком России, свидетельствует письмо регулятора от 23 ноября, направленное в адрес санированного банка «ФК Открытие» и его бывшего контролирующего владельца «Открытие Холдинга» (документ имеется в распоряжении РБК). Письмо написано департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ.

Речь идет о двух сделках — передаче под контроль банка «ФК Открытие» банка «Траст» и увеличении доли банка «ФК Открытие» в РГС Банке.

Первая сделка прошла 29 августа — в день, когда ЦБ официально объявил о санации банка «ФК Открытие». Вторая — 8 сентября, уже после начала санации.

И «Траст», и РГС Банк, согласно заявлениям ЦБ, вошли в периметр санации «ФК Открытие», что предполагало их консолидацию. Но процедура согласования этой консолидации не была соблюдена, следует из письма регулятора.

Претензии ЦБ

«... ПАО банк «ФК Открытие» 29.08.2017 приобрело на вторичном рынке 99,99998% акций банка «Траст», — говорится в письме. — Приобретение акций банка «Траст» требовало получения предварительного согласия Банка России, при этом ПАО банк «ФК Открытие» в Банк России с таким ходатайством не обращалось». ЦБ узнал о сделке 20 сентября, говорится в письме. Но из него же следует, что и с последующим согласованием банк «ФК Открытие» (уже будучи под управлением временной администрации) не обращался.

Что касается РГС Банка, то из письма ЦБ следует: 9 ноября регулятор узнал, что «в структуре собственности РГС Банка образовалась новая группа лиц, которая без получения предварительного согласия ЦБ увеличила пакет с 70 до 85,063% акций РГС Банка». Эту группу лиц образовали компании, ранее выкупившие акции «Траста», к которым добавился «Росгосстрах», также в результате санации вошедший в группу банка «ФК Открытие».

По закону «О банках и банковской деятельности» предварительного согласования с ЦБ требуют сделки по получению пакетов от 10% в банках и дальнейшее их увеличение, в частности более 75%.

Соответственно, покупка банком «ФК Открытие» 99,9% в «Трасте» и увеличение доли в РГС Банке с 70 до 85% по закону требовали согласования с регулятором, но не были согласованы. На этом основании ЦБ потребовал от банка «ФК Открытие» и «Открытие Холдинга» направить ходатайства о согласовании уже совершенных сделок.

В ЦБ на запрос РБК не ответили. Так же поступили в банке «ФК Открытие» (с декабря находится под контролем ЦБ, а ранее принадлежал «Открытие Холдингу»).

Позиция «Открытия»

«Открытие Холдинг» ответил ЦБ 21 декабря (документ есть в распоряжении РБК). В холдинге подтвердили факт получения от регулятора письма и ответа на него. «Открытие Холдинг» утверждает, что «не имеет оснований для обращения в Банк России с [затребованными ЦБ] ходатайствами». Обязанность направлять такие ходатайства возлагается на непосредственного приобретателя или лиц, его контролирующих, а холдинг больше не контролирует компании, которые совершили сделки, сообщили в холдинге, напомнив, что в результате санации банка «ФК Открытие» его капитал был уменьшен до рубля и после выкупа допэмиссии акций банка основным акционером стал сам ЦБ.

Юридически на момент проведения указанных сделок собственником банка был холдинг. Но де-факто «данные сделки были проведены по указанию Банка России о передаче данных активов в целях их консолидации в банк «ФК Открытие» после введения временной администрации, говорится в ответе холдинга.

Сделка по РГС Банку действительно прошла уже после введения временной администрации ЦБ, то есть непосредственно под его контролем. В отношении сделки по «Трасту» ситуация иная. О санации ЦБ официально объявил 29 августа, а временная администрация, согласно приказу ЦБ, вводилась с 30 августа.

Но представитель «Открытие Холдинга» говорит, что «с момента обращения собственниками банка «Открытие» в ЦБ с просьбой о санации (за несколько дней до официального приказа) все решения принимались по согласованию с регулятором».

Фото: Олег Яковлев / РБК

Возможные последствия

«Ситуация выглядит в некоторой степени нелепой, — замечает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — Одни надзорные подразделения ЦБ принимают решение, что нужно сделать для оздоровления банка, не исключено, что в спешке, — пропускают необходимые согласовательные процедуры, а другие — контролирующие — это замечают, но требуют согласования не у тех, кто должен был за ним обращаться».

​Тот факт, что сделки не были согласованы, делает их оспоримыми, указывают опрошенные РБК эксперты. «Обратиться в суд с заявлением о признании сделки недействительной в этом случае может любой из миноритариев или кредиторов этих банков, указывает вице-президент аудиторской компании ФБК Алексей Терехов.

Оспаривать сделки, которые не были согласованы с ЦБ, смогут кредиторы указанных банков, если они нанесли ущерб их интересам, соглашается управляющий партнер адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры» Дмитрий Матвеев.

Есть ли основания?

На капитал банка «ФК Открытие» приобретение «Траста» и РГС Банка оказало отрицательное влияние, указывают аналитики. Согласно отчетности по РСБУ, объем вложений «ФК Открытие» в акции финансовых организаций на 1 августа 2017 года составлял ноль, а после покупки акций «Траста» и РГС Банка на 1 октября — 31,5 млрд руб., поясняет младший вице-президент агентства Moody’s Петр Паклин.

«Этот объем учитывает и вложения в другие активы, например «Открытие брокер», но основная часть приходится на эти два банка. Консолидация любых финансовых организаций уменьшает капитал банка, — заметил Паклин. — На балансах «ФК Открытие», «Траста» и РГС Банка были токсичные активы, которые требовали дорезервирования, также произошла переоценка ценных бумаг, что тоже снизило капитал «ФК Открытие». На 1 августа 2017 года, согласно отчетности РСБУ, собственный капитал «ФК Открытие» составлял 270,8 млрд руб., а на 1 октября он был отрицательным — минус 188,9 млрд руб. «Таким образом, сокращение капитала на 459,7 млрд руб. — результат в том числе консолидации финансовых структур вместе с их проблемами на балансе «ФК Открытие», дорезервирование и переоценка активов», — говорит Петр Паклин.

Тот факт, что капитал банка «ФК Открытие» стал отрицательным, привел к его списанию. В составе капитала были списаны деньги субординированных кредиторов. Они — основные пострадавшие, указывают опрошенные РБК юристы. «Факт передачи банка «Траст» без согласования ЦБ может усилить позиции держателей бондов «ФК Открытие» (которые, как ранее сообщал РБК, собирались судиться за свои средства в Лондоне. — РБК), поскольку покупка банка стала одним из факторов, который привел к возникновению у банка отрицательного капитала», — считает ведущий юрисконсульт «КСК групп» Денис Ладыгин. Всего в банке «ФК Открытие» было списано требований субординированных кредиторов на сумму ​​111,2 млрд руб.

Формально интересы владельцев облигаций представляет трасти (представитель владельцев облигаций), трасти по этому выпуску — Bank of New York Mellon. РБК направил запрос в банк о перспективах использования факта несогласованности сделок в судебном разбирательстве, но ответа пока не получил.

По мнению аналитиков, в сделке по консолидации на банке «ФК Открытие» РГС Банка пострадал последний. Ухудшая РГС Банку оценку кредитоспособности после сделки, агентство Moody's указывало на риски распространения на него проблем, испытываемых «ФК Открытие».

В случае с РГС Банком оспорить сделку также могут любые заинтересованные лица, считает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Но пострадавших кредиторов, заинтересованных в оспаривании сделки с РГС Банком, аналитики не видят: списаний в РГС Банке, затрагивающих интересы кредиторов, не было.

Возможно, ситуация разрешится без судебных споров: «Если сейчас ходатайства будут направлены, а ЦБ согласует эти сделки, то все останется как есть, а риски оспаривания значительно уменьшатся», — говорит Алексей Терехов.

Авторы: Марина Божко, Анна Михеева, Елена Пашутинская.
Теги: санация , «Росгосстрах» , «ФК Открытие» , «Банк России» , «Открытие Холдинг»
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