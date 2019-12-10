ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

ВТБ объявил о создании открытой ИТ-платформы для объединения потребительских и банковских сервисов. Госбанк вложит в проект 2,5 млрд руб.

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ВТБ создал открытую для сторонних компаний ИТ-платформу, которая позволит моделировать и объединять между собой различные лайфстайл-сервисы компаний-партнеров, рассказал РБК первый заместитель президента —председателя правления банка Дмитрий Олюнин. В третьем квартале 2020 года ВТБ рассчитывает запустить суперприложение платформы.

Для создания сервиса в октябре 2019 года было зарегистрировано ООО «Лайфстайл платформа» с уставным капиталом 556 млн руб., которое на 100% принадлежит ИК «ВТБ Капитал» (входит в группу ВТБ), следует из данных СПАРК. Генеральным директором компании назначен бывший руководитель департамента маркетинга финансовых услуг МТС Андрей Макаров. Инвестиции в проект со стороны ВТБ составят более 2,5 млрд руб., сказал Олюнин.

Подробнее о том, зачем и с кем ВТБ строит собственное суперприложение, читайте в материале РБК Pro

Суперприложение позволяет через единую точку входа получить доступ к различным приложениям, которые могут быть объединены между собой. Первые приложения-гиганты появились в Китае: разработанный ИТ-холдингом Tencent мессенджер WeChat и сервис AliPay от Alibaba Group.

ВТБ стал вторым российским банком, который официально объявил о создании суперприложения. Аналогичный проект 9 декабря запустил Тинькофф Банк — в его мобильном приложении появилось окно «Сервисы», в котором представлены финансовые и потребительские услуги. Как писал РБК, свои суперприложения также создают Сбербанк и Mail.Ru Group (на базе «ВКонтакте»). Этим занимается и «Яндекс» — в приложении «Яндекс.Такси» уже можно заказать продукты и еду из ресторана.