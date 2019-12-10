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ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King
ВТБ объявил о создании открытой ИТ-платформы для объединения потребительских и банковских сервисов. Госбанк вложит в проект 2,5 млрд руб.
Фото: Егор Алеев / ТАСС

ВТБ создал открытую для сторонних компаний ИТ-платформу, которая позволит моделировать и объединять между собой различные лайфстайл-сервисы компаний-партнеров, рассказал РБК первый заместитель президента —председателя правления банка Дмитрий Олюнин. В третьем квартале 2020 года ВТБ рассчитывает запустить суперприложение платформы.

Для создания сервиса в октябре 2019 года было зарегистрировано ООО «Лайфстайл платформа» с уставным капиталом 556 млн руб., которое на 100% принадлежит ИК «ВТБ Капитал» (входит в группу ВТБ), следует из данных СПАРК. Генеральным директором компании назначен бывший руководитель департамента маркетинга финансовых услуг МТС Андрей Макаров. Инвестиции в проект со стороны ВТБ составят более 2,5 млрд руб., сказал Олюнин.

Подробнее о том, зачем и с кем ВТБ строит собственное суперприложение, читайте в материале РБК Pro

Суперприложение позволяет через единую точку входа получить доступ к различным приложениям, которые могут быть объединены между собой. Первые приложения-гиганты появились в Китае: разработанный ИТ-холдингом Tencent мессенджер WeChat и сервис AliPay от Alibaba Group.

ВТБ стал вторым российским банком, который официально объявил о создании суперприложения. Аналогичный проект 9 декабря запустил Тинькофф Банк — в его мобильном приложении появилось окно «Сервисы», в котором представлены финансовые и потребительские услуги. Как писал РБК, свои суперприложения также создают Сбербанк и Mail.Ru Group (на базе «ВКонтакте»). Этим занимается и «Яндекс» — в приложении «Яндекс.Такси» уже можно заказать продукты и еду из ресторана.

Что войдет в суперприложение

Платформа и суперприложение объединят сервисы вызова такси, доставки еды, бронирования ресторанов, покупки билетов в кино, театр, на спортивные мероприятия, покупка авиа- и железнодорожных билетов, а также финансовые сервисы (виртуальные карты, платежи, переводы, кредитные продукты), пояснил Олюнин. Платформа будет открыта для сотрудничества с лидерами рынка в своих отраслях, а список партнеров и сервисов будет расширяться, пояснил он, но не стал раскрывать названия компаний-партнеров.

По данным источника РБК, знакомого с ходом разработки проекта, сейчас ВТБ ведет переговоры о присоединении к проекту с «Магнитом», «Яндексом» («Яндекс.Такси» и «Яндекс.Афиша»), «Ростелекомом», Tele2, «Динамо», Почта Банком, Burger King, «Почтой России», РЖД, СОГАЗом, ivi.ru, Zvooq и Parter.ru.

В «Яндексе», ivi.ru и Tele2 отказались от комментариев. Участие в проекте рассматривают «Ростелеком», «Магнит», «Динамо» и Burger King, подтвердили РБК их представители. В Почта Банке сообщили, что считают такие платформы перспективными, но детальные комментарии дать отказались. В РЖД ответили, что ведут разработку собственной платформы мультимодальных пассажирских перевозок, но не стали говорить о переговорах с ВТБ. «Почта России» открыта к различным формам сотрудничества, она ведет переговоры с партнерами и развивает сервисы в своем мобильном приложении, сказал генеральный директор компании «Почтовые технологии» Владимир Урбанский.

РБК направил запросы в СОГАЗ, Zvooq и Parter.ru.

Зачем ВТБ новая платформа и суперприложение

«ВТБ стратегически сфокусирован на расширении своей банковской аудитории в ближайшие три года. Платформа станет одной из ключевых площадок для привлечения новых клиентов в банк, в том числе за счет интеграции с приложениями партнеров», — сказал Олюнин. Планируется, что к концу 2022 года число пользователей платформы составит около 4 млн человек, для них выпустят 500 тыс. банковских карт.

Запуск суперприложения должен увеличить доходы ВТБ и партнеров банка. «При подключении к платформе компании-партнеры будут платить комиссию за каждую транзакцию или за каждого привлеченного клиента. Потребители могут пользоваться лайфстайл-платформой бесплатно», — объяснил принцип ценообразования Олюнин.

«В данном случае ВТБ участвует в конкурентной борьбе за розничных клиентов, запущенной Тинькофф Банком и Сбербанком. Без участия в ней сложно сохранить значительное присутствие на рынке финансовых услуг для массовых клиентов», — пояснил руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора в «Делойт» СНГ Максим Налютин. По мнению инвестиционного директора фонда AddVenture Никиты Герца, успех сервиса зависит от того, сможет ли банк привлечь в проект лидеров в своих нишах. Часть успеха будет зависеть от условий, которые предложит ВТБ партнерам: введет ли он комиссию, будут ли они делиться данными и т.д. «Чем больше таких минусов, тем больше вероятность, что сервисы будут «красть» пользователей с платформы в свое приложение», — резюмировал Герц.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Анна Балашова, Анна Левинская, Мария Кокорева, Елизавета Ефимович, Татьяна Ломская, Грант Гетадарян
Теги: ВТБ, Яндекс, «Магнит», Burger King, «Почта России», СОГАЗ
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