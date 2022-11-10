В Газпромбанке предупредили о штрафах из-за американского закона

Служба внутренних доходов США может списывать штраф не только с российских банков, но и их клиентов: они будут получать доходы из США за вычетом 30%, даже если предоставят необходимые формы и раскроют информацию, пишет Frank Media

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Российские банки могут получить 30-процентные штрафы из-за проблем с исполнением федерального закона США, регулирующего налогообложение иностранных счетов (FATCA). Об этом заявил глава управления международного комплаенса Газпромбанка Сергей Линеенко, передает Frank Media.

«Проблема отзыва [уникального идентификационного номера] GIIN у финансовых институтов существует. После событий начала 2022 года [Служба внутренних доходов] IRS отозвал GIIN у многих финансовых компаний, входящих в группу компаний банков, попавших в SDN-лист, а также у ряда других российских банков и их дочерних организаций», — сказал он. SDN — список физических и юридических лиц, против которых США ввели санкции.

Линеенко подчеркнул, что это позволит IRS списывать с них 30-процентный налог.

FATCA был принят в 2010 году с целью выявлять активы американских налогоплательщиков за пределами США. Закон обязал зарубежные банки и финансовые организации заключить со Службой внутренних доходов (IRS) специальное соглашение и передавать информацию о своих клиентах, обязанных платить в США налоги. Тех, кто согласился сотрудничать с IRS, занесли в реестр Foreign Financial Institution List (FFI List). Им также присвоили уникальный идентификационный номер (GIIN). На сайте IRS говорилось, что за уклонение от требований закона предусмотрены высокие штрафы — 30% на любой «налогооблагаемый платеж», сделанный в пользу иностранного банка.

Партнер «Б1» Мария Фролова объяснила Frank Media, что под налог 30% будут попадать доходы, полученные банком-уклонистом или банком-отказником с доходов из источников в США, в том числе с дивидендов по акциям.

По словам Фроловой, IRS может списывать налог не только с банков, но и их клиентов. Таким образом, клиенты таких российских банков будут получать доходы из США за вычетом 30%, даже если предоставят необходимые формы и раскроют информацию.

Ранее юристы сообщали изданию, что из-за неисполнения требований FATCA у российских банков могли появиться проблемы с обслуживанием корреспондентских счетов в американских банках. До февраля 2022 года у большинства российских банков были корсчета в американских банках, а сейчас некоторые из них заблокированы или закрыты.

В FFI List по состоянию на ноябрь 2022 года значилось 1386 записей о компаниях, банках и финансовых организациях из России, в том числе:

«Тинькофф»;

Райффайзенбанк;

«ЮниКредит»;

Ситибанк;

«Русский стандарт»;

Почта-банк;

банк «Дом.РФ»;

«Солидарность»;

БКС банк и другие.

Среди тех банков, на которые были наложены блокирующие санкции США, ни одна организация не сохранила позиции в FFI List и GIIN. Однако GIIN по-прежнему есть у принадлежащих им брокеров, управляющих и страховщиков, паевых и пенсионных фондов. Среди банков, попавших под более мягкие санкции, позиции сохранили Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), структуры МКБ, фонды Газпромбанка и «Альфа Капитала».

Линеенко отметил, что многие российские банки все еще хотели бы исполнять FATCA. Фролова пояснила, что наличие положительного статуса FATCA является одним из важных условий для работы по всему миру, в том числе в дружественных юрисдикциях.

Представитель Росфинмониторинга сообщил Frank Media, что в 2022 году ведомство не запрещало банкам передавать информацию об иностранных налогоплательщиках ни по одному из российских банков.

«Предполагаем, что утрата некоторыми российскими банками идентификационного номера GIIN и своей позиции в FFI List — это односторонняя мера, принятая США», — заключил он.