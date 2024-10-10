Один из крупнейших банков в США признался в отмывании денег наркокартелей

Сотрудники TD Bank отмывали деньги наркоторговцев, о проблеме знал даже глава профильного отдела, выяснила американская прокуратура. Этот банк — десятый по величине в США и второй в Канаде. Штраф станет рекордным для отрасли

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Toronto-Dominion Bank (TD Bank) признал вину в сговоре для отмывания денег наркокартелями и согласился заплатить штраф на сумму более чем $3 млрд, сообщает пресс-служба Совета Федеральной резервной системы (ФРС).

Сумма штрафа состоит из $1,3 млрд, которые получит управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Казначейства США, $123,5 млн Совету ФРС и $1,8 млрд Минюсту.

TD Bank — второй крупнейший банк в Канаде, где находится его главный офис. При этом в США он стал десятым в рейтинге крупнейших розничных банков в результате нескольких сделок, у него примерно 1,1 тыс. американских отделений. Акции TD упали 10 октября более чем на 5%.

«Подавляющее большинство финучреждений сотрудничает с FinCEN для защиты целостности финансовой системы США. TD Bank поступил наоборот. От торговли фентанилом и наркотиками до финансирования терроризма и торговли людьми, хронические проблемы TD Bank создали благодатную почву для множества видов незаконной деятельности, которые проникли в нашу финансовую систему», — сказал замминистра финансов Уолли Адейемо.

Деятельность TD Bank характеризовалась «долгосрочными, всеобъемлющими и системными недостатками», более 90% транзакций с 2018 по 2024 год проводилось без должного мониторинга, что позволило трем сетям по отмыванию денег перевести свыше $670 млн через счета банка, сообщил Минюст. Ведомство выяснило, что сотрудники банка получили подарочные сертификаты общим номиналом $57 тыс. для обработки вне правил $470 млн.

«TD Bank создал среду, которая позволила процветать финансовым преступлениям», — подчеркнул генеральный прокурор Меррик Гарланд на пресс-конференции. Он напомнил, что законодательство определяет банк, который осознанно не защищается от схем преступников по отмыванию денег, тоже преступником. В реализации схем были задействованы не менее пяти сотрудников TD Bank, а глава отдела по борьбе с отмыванием денег знал о существовании проблем, но так и не смог этого исправить.

Этот банк стал крупнейшим в истории США, признавшим себя виновным по обвинениям в соответствии с законом о банковской тайне и первым признавшим себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Объем штрафа стал крупнейшим, наложенным по закону о банковской тайне.

Как выяснила Wall Street Journal, расследование против TD Bank начали после обнаружениями властями США подозрительных сделок, при которых, предположительно, члены китайской преступной группировки через отделения банка отмывали миллионы долларов от продажи фентанила и подкупали банковских служащих.

Минюст и Минфин США все больше обеспокоены использованием преступниками финансовой системы для отмывания доходов от продажи наркотиков, счета открывают как в мелких, так и в крупных банках, отмечал источник CNN.