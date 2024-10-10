Bloomberg узнал о проблемах российского бизнеса из-за иностранных банков

Крупные экспортеры сырья рассказали Bloomberg, что планировать расходы им все сложнее: из-за санкций приходится убеждать международные банки проводить транзакции

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Российские экспортеры сталкиваются с растущими проблемами с ликвидностью из-за задержек в получении платежей от иностранных банков, которые опасаются американских санкций, сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на топ-менеджеров пяти крупнейших производителей сырьевых товаров, по словам которых, компании выплачивают сотрудникам зарплаты и выполняют другие обязательства, но им становится сложнее планировать повседневные расходы из-за «непредсказуемых денежных потоков».

По словам собеседников, давление на финансовые резервы компаний усиливается, учитывая, что проценты по займам в национальной и иностранной валюте выросли более чем на 20% и сохраняется дефицит юаней, основной иностранной валюты в России. Источники агентства говорят, что управление платежами превратилось в трудоемкий процесс, сотрудники ежедневно звонят в международные банки и объясняют, что транзакции не нарушают санкции. Обработка платежей иногда занимает более месяца, есть риск, что операции отклонят, пишет агентство.

США начали вводить санкции против российского финансового сектора в феврале 2022 года в ответ на начало военных действий на Украине. Впоследствии ограничения ужесточались, в частности в декабре 2023 года в стране был принят указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому ОПК. В июне этот механизм расширили, в том же месяце под ограничения попали Московская биржа и входящий в ее группу Национальный клиринговый центр. Это привело к проблемам с платежами из России в Китай, Турцию и другие страны. На них обращал внимание президент Владимир Путин на октябрьском совещании с членами Совбеза.

«Проблемы с платежами уже давно влияют на экономику из-за увеличения транзакционных издержек и повышенной волатильности обменного курса рубля, что влияет на инфляционные ожидания и саму инфляцию», — сказал агентству Дмитрий Полевой, инвестиционный директор компании Astra Asset Management.

Вопрос об ограничении проведения трансграничных платежей поднял накануне один из богатейших бизнесменов России Алексей Мордашов (занимает четвертое место в российском списке Forbes), возглавляющий совет директоров «Северстали», на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей. По его мнению, российская экономика «растет впечатляющими темпами, но есть ряд вызовов, которые несут угрозу для этого роста». Во-первых, это высокие транзакционные издержки, которые связаны с ограничением проведения межгосударственных платежей, а также ограничение экспортной инфраструктуры.

«По этим направлениям ведется совместная работа правительства и бизнеса, но тема очень острая, и ограничения нарастают. Поэтому хотелось бы попросить правительство уделять ей пристальное внимание, использовать все возможности, которые так или иначе появляются, — в части клиринга, бартера, цифровых финансовых инструментов и т.д.», — сказал он.