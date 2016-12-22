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Темпы прироста рынка страхования жизни замедлялись второй год подряд
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Темпы прироста рынка страхования жизни замедлялись второй год подряд
Финансы, 13:23
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Темпы прироста рынка страхования жизни замедлялись второй год подряд
За первое полугодие темпы взносов по страхованию жизни составили 45,7%, тогда как за аналогичный период 2017 года — 59%. Это связано как с исчерпанием низкой базы в ИСЖ, так и с замедлением кредитования
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Полугодовые темпы прироста рынка страхования жизни, которое является основным драйвером роста всего страхового рынка, замедляются второй год подряд, говорится в обзоре «Страхование жизни в России: по накатанной дорожке» рейтингового агентства «Эксперт РА». Так, по итогам первого полугодия по сравнению с первым полугодием 2017-го они составили 45,7% (205,7 млрд руб.), а годом ранее — 59% (141,2 млрд руб.). В первом полугодии 2016 года по сравнению с тем же периодом в 2016-м был достигнут максимум по темпам прироста — 66,3% (88,8 млрд руб.).

Страхование жизни вносит основной вклад в динамику страхового рынка: в первом полугодии сегмент обеспечил 75% абсолютного прироста страхового рынка. В абсолютном выражении страховой рынок вырос на 64,5 млрд руб., что на 12,1 млрд руб. больше, чем в первом полугодии год назад. А абсолютный прирост премий по страхованию жизни составил 52,4 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2017 года.

По прогнозам «Эксперт РА», в 2018 году темп прироста взносов по страхованию жизни составит порядка 35%, а объем рынка достигнет почти полутриллиона — 450 млрд руб. В 2019 году темпы роста рынка замедлятся до 28%, а объем рынка составит 575 млрд руб.

Структура рынка

Снижение темпов прироста взносов отмечается прежде всего в драйвере рынка страхования жизни — инвестиционном страховании жизни (ИСЖ), которое по своим объемам занимает 66% рынка (136 млрд руб. премий за полгода). В абсолютном выражении рынок прибавил 47,6 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2017 года, однако темпы роста взносов по ИСЖ второй год подряд показывают негативную динамику. Если в первом полугодии 2016 года рынок показал рекордный рост (147%) по сравнению с тем же периодом в 2015-м, то к первому полугодию 2017-го темпы замедлились до 92%, а по итогам первого полугодия 2018-го составили 54% по сравнению с первым полугодие прошлого года. Как отмечают в «Эксперт РА» затухание темпов роста взносов происходит из-за исчерпания низкой базы.

Снижение темпов роста взносов отмечается не только в ИСЖ, но и в накопительном страховании жизни (НСЖ): в первом полугодии прирост замедлился на 3,1 процентного пункта (п.п.), до 14,7.

Пенсионное страхование жизни и вовсе стагнирует, однако этот сегмент не оказывает существенного влияния на динамику рынка страхования жизни из-за его малых объемов и доли.

Единственным сегментом, растущим по темпам роста взносов, является кредитное розничное страхование жизни — на 11,5 п.п., до 50%, за первое полугодие 2018 года против того же периода год назад. Это происходит на фоне активного восстановления рынка кредитования и снижения ставок по кредитам.

«Эксперт РА» прогнозирует, что в 2018 году ИСЖ вырастет по сравнению с 2017 годом на 45% и достигнет 310 млрд руб., в 2019-м затухание темпов роста взносов продолжится и составит 35%, а в абсолютном выражении рынок вырастет до 420 млрд руб. НСЖ в 2018-м и 2019 году будет стабильно расти по взносам на 15% ежегодно. После активного восстановления сегмента страхования жизни замерщиков в 2016–2017 годах темпы прироста взносов по итогам 2018 года замедлятся до 25% — объем премий в 2018 году составит в сегменте 75 млрд руб., а в 2019-м продолжится закономерное замедление динамики до 10–15%.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: страхование жизни
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