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Глава Альфа-банка предупредил о «потрясениях» на фондовом рынке

Депозиты не умрут как продукт на фоне низких ставок, заявил в интервью РБК глава Альфа-банка Владимир Верхошинский. Но вызванный снижением доходности вкладов приток россиян на фондовый рынок может обернуться «потрясениями»
Альфа-банк RU000A100998 Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Значительная часть россиян консервативна в вопросе сбережений, поэтому вклады «не умрут» как продукт, однако приток населения на фондовый рынок чреват рисками, сказал в интервью РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

«Депозит — это способ сберечь, а не заработать. Поэтому, если ставка выше инфляции, этого уже может быть достаточно», — отметил Верхошинский. ЦБ последовательно снижал ключевую ставку в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В июле он опустил ее до нового исторического минимума (4,25%). Вслед за этим падают и ставки по банковским вкладам: по итогам третьей декады августа средняя ставка составила 4,4%. Для сравнения — в начале года она достигала 5,9%.

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Фото: Drew Angerer / Getty Images

На этом фоне россияне направляют часть средств на инвестиции на фондовом рынке. Розничные инвестиции — «действительно, все более популярное направление», отметил Верхошинский. Количество физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам августа превысило 6 млн. «Активность частных инвесторов растет — в августе сделки на бирже совершали более 950 тыс. человек (в первом полугодии 2020 года — в среднем 336,2 тыс. человек ежемесячно)», — указывала Мосбиржа.

Глава Альфа-банка — РБК: «Многое зависит от того, будет ли новый локдаун»
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Владимир Верхошинский

«Я думаю, рынок розничных инвестиций продолжит динамично расти, это будет важная часть любого финансового бизнеса. Но поскольку он связан с более высокими рисками, которые население не умеет оценивать, в ближайшие два-три года его могут ждать несколько потрясений, — сказал РБК Верхошинский. — Когда именно они случатся, трудно предсказать, но как только население массово потеряет деньги на своих инвестициях — будет потрясение. Этот бизнес все еще находится на этапе становления».

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Российские фондовые индексы резко просели в конце февраля — начале марта на фоне пандемии коронавируса, а затем перешли к восстановлению. Однако в последние дни индексы опять снижаются на фоне новостях о ситуации в Белоруссии и отравлении Алексея Навального — рынок опасается новых санкций против России. Рублевый индекс Мосбиржи, в середине августа превышавший 3 тыс. пунктов, по состоянию на 9 сентября составлял 2876 пунктов, а долларовый РТС находился на уровне 1200 пунктов по сравнению с уровнями выше 1300 пунктов в середине августа.

Авторы: Антон Фейнберг, Кирилл Токарев
Теги: фондовый рынок, Альфа-банк, Владимир Верхошинский
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