Глава Альфа-банка предупредил о «потрясениях» на фондовом рынке

Депозиты не умрут как продукт на фоне низких ставок, заявил в интервью РБК глава Альфа-банка Владимир Верхошинский. Но вызванный снижением доходности вкладов приток россиян на фондовый рынок может обернуться «потрясениями»

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Значительная часть россиян консервативна в вопросе сбережений, поэтому вклады «не умрут» как продукт, однако приток населения на фондовый рынок чреват рисками, сказал в интервью РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

«Депозит — это способ сберечь, а не заработать. Поэтому, если ставка выше инфляции, этого уже может быть достаточно», — отметил Верхошинский. ЦБ последовательно снижал ключевую ставку в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В июле он опустил ее до нового исторического минимума (4,25%). Вслед за этим падают и ставки по банковским вкладам: по итогам третьей декады августа средняя ставка составила 4,4%. Для сравнения — в начале года она достигала 5,9%.

На этом фоне россияне направляют часть средств на инвестиции на фондовом рынке. Розничные инвестиции — «действительно, все более популярное направление», отметил Верхошинский. Количество физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам августа превысило 6 млн. «Активность частных инвесторов растет — в августе сделки на бирже совершали более 950 тыс. человек (в первом полугодии 2020 года — в среднем 336,2 тыс. человек ежемесячно)», — указывала Мосбиржа.