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Сбербанк подсчитал уровень зарплат молодых специалистов в России
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Сбербанк подсчитал уровень зарплат молодых специалистов в России
Финансы, 13:54
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Сбербанк подсчитал уровень зарплат молодых специалистов в России
Средняя зарплата специалистов в возрасте 21–25 лет в России составляет 22 тыс. руб. Больше всего молодые люди получают на Крайнем Севере и в Москве. Наиболее прибыльные отрасли — добыча полезных ископаемых, финансы и страхование
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Молодые специалисты в России получают в среднем 22,1 тыс. руб. Это следует из результатов исследования Сбербанка с июля 2017 по июнь 2018 года, с которыми ознакомился РБК.

Из данных Сбербанка следует, что в начале своего карьерного пути молодые люди в возрасте 21 года работают в среднем за 14,8 тыс. руб. в месяц, но в течение первых пяти лет работы их заработок увеличивается на 17% ежегодно и к 25 годам составляет 27,7 тыс. руб.

Исследование выявило также серьезную разницу в зарплатах молодых специалистов в различных регионах России. Наиболее высоким уровень средних зарплат молодежи на старте карьеры оказался в Чукотском автономном округе — там предприятия готовы предложить 21-летним специалистам оклад в 28,3 тыс. руб. в месяц — и в Чечне (27 тыс. руб.) Высокие зарплаты новичкам также платят в Магаданской области и на Камчатке (26,3 тыс. руб.)

И к 25 годам выше всего зарплаты у молодежи в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока: самый большой среднегодовой прирост в Магаданской области составляет 20,04%, а к 25 годам молодые специалисты получают в регионах 54,6 тыс. руб. Не сильно отстает от нее Чукотка: среднегодовой прирост 17,7%, зарплата 54,2 тыс. руб.

В Москве 21-летнему работнику платят 20 тыс. руб., 25-летнему — 40 тыс. руб. В Санкт-Петербурге — 21 тыс. и 30,7 тыс. руб. соответственно.

Самые низкие зарплаты 25-летние россияне получают в Республике Северная Осетия — Алания (в среднем 16,5 тыс. руб.), в Карачаево-Черкесии (16,9 тыс. руб.) и в Алтайском крае (18,2 тыс. руб.).

Как свидетельствуют данные Сбербанка, наиболее перспективными для молодежи отраслями экономики является добыча полезных ​ископаемых (30 тыс. на старте, 44 тыс. руб. — к 25 годам), а также сфера страхования и финансов (26,8 тыс. и 37,6 тыс. руб. соответственно).

В сфере образования зарплаты молодых специалистов, по данным Сбербанка, растут особенно быстро: если в 21 год молодому специалисту готовы предложить рабочее место с окладом в 6,6 тыс. руб., то уже к 25 годам эта цифра вырастает до 20 тыс. руб. — это самый большой годовой прирост (31,7%) из всех проанализированных отраслей. Также хорошие перспективы открываются перед теми, кто выбирает сферу госуправления, безопасности и социального обеспечения: 16 тыс. руб. на старте и 29,1 тыс. руб. к 25 годам, прирост 15,8% в год. В строительстве и транспортной отрасли заработок относительно высокий сразу — 30 тыс. руб., но он остается таким без изменений на протяжении нескольких лет.

Аналитики изучили и влияние дополнительного образования на уровень доходов. Они пришли к выводу, что средняя зарплата россиянина, который подписан на онлайн-курсы, в среднем в 2,5 раза выше, чем у тех, кто обходится без них. Первые получают ежемесячно 77,1 тыс. руб., вторые — 30,3 тыс. руб.

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами
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Согласно данным Росстата, средняя зарплата всего работающего населения в России составляет 42,5 тыс. руб. Самые высокие зарплаты получают в Ямало-Ненецком автономном округе (100,6 тыс. руб.), самые низкие — у жителей Алтайского края (24,3 тыс. руб.).

Автор: Анна Трунина.
Теги: Сбербанк , Зарплаты , молодые специалисты , регионы России
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