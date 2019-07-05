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Финансы ,  
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Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России
Крупнейший белорусский ретейлер «Евроторг» (владеет сетью магазинов «Евроопт») разместил на Мосбирже бонды на 5 млрд руб. Вслед за ним в России намерена занять сама Белоруссия, планирующая разместить облигации на 10–15 млрд руб.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Дочка» крупнейшего белорусского ретейлера «Евроторг» — ООО «Ритейл Бел Финанс» — разместила в пятницу, 5 июля, рублевые облигации на 5 млрд руб., рассказали РБК два источника на финансовом рынке. Это первый почти за десять лет выход белорусского эмитента на долговой рынок России и первый корпоративный заемщик из этой страны.

В 2010 году на российском рынке размещались двухлетние суверенные облигации Белоруссии на 7 млрд руб. Летом прошлого года стало известно, что Белоруссия планирует снова выйти на рублевый долговой рынок.

Как рассказали РБК источники, республика может выйти на российский долговой рынок вскоре после размещения «Евроторга». «Белоруссия рассматривает возможность выхода после «Евроторга». Фактически «Евроторг» как один из лучших корпоративных белорусских заемщиков прокладывает дорожку для суверенного долга», — сказал один из собеседников РБК. По его словам, Белоруссия может разместить бумаги на 10–15 млрд руб. Проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд руб. ЦБ зарегистрировал 4 июля.

«Евроторг» разместил облигации на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона снизился, финальная ставка определена как 10,95% годовых (при первоначальном диапазоне 11–11,5%). Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Matkets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».

Финансы
Белоруссия разместит суверенные облигации в России

Это размещение первого белорусского корпоративного эмитента на российском рынке, прокомментировал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. По его словам, в первичном размещении впервые за долгое время приняли участие западные фонды. «Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 13 млрд руб., со стороны инвесторов поступило более 100 заявок от банков, управляющих компаний (в том числе управляющих пенсионными накоплениями), инвестиционных компаний, западных фондов и также физлиц», — сообщил Шулаков. Это «сигнализирует о готовности не только российских, но и международных инвесторов работать на российском рынке и принимать финансовые риски в рублях не только российских, но и иностранных эмитентов», заключил он.

«Евроторг» не рассматривает текущее размещение как one-off (одноразовую) сделку, сказал РБК источник в белорусской компании. «Мы хотим быть системным игроком на рынке», — отметил он. Решение о привлечении средств в России, по его словам, было принято для снижения валютных рисков, поскольку курсы белорусского и российского рублей демонстрируют высокую корреляцию к доллару, для диверсификации базы инвесторов и получения доступа к необеспеченным и долгосрочным деньгам.

Выход иностранного эмитента на рублевый долговой рынок — не частое событие. Последний раз весной 2017 года рублевые облигации на 15 млрд руб. размещала «КТЖ финанс» — «дочка» Казахстанских железных дорог «Казахстан темир жолы».

Компания «Евроторг» была основана в 1993 году. Акционерами и основателями компании являются Владимир Василько (владеет 49,75%-ной долей) и Сергей Литвин (48,75%-ная доля), говорится в презентации для инвесторов (есть у РБК, подлинность подтвердил источник на финансовом рынке). В настоящее время сеть «Евроторга» насчитывает почти 1 тыс. магазинов от малого формата у дома до гипермаркетов. Магазины компании работают под брендом «Евроопт» (Euroopt). «Евроторг» оценивает свою долю на розничном рынке Белоруссии в 19%. По итогам 2018 года чистая прибыль компании по МСФО (скорректированная на изменение курса нацвалюты) выросла на 20%, до 137 млн белорусских рублей, выручка — на 15,3% до 4,5 млрд белорусских рублей.

В прошлом году «Евроторг» планировал провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Компания планировала привлечь около $250 млн, в том числе $200 млн в капитал за счет размещения допэмисии, а около $50 млн за счет продажи доли акционеров.

Автор: Дарья Юрищева
Теги: Облигации, Рубли, Белоруссия, Мосбиржа
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