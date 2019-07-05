Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России

Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России

Крупнейший белорусский ретейлер «Евроторг» (владеет сетью магазинов «Евроопт») разместил на Мосбирже бонды на 5 млрд руб. Вслед за ним в России намерена занять сама Белоруссия, планирующая разместить облигации на 10–15 млрд руб.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Дочка» крупнейшего белорусского ретейлера «Евроторг» — ООО «Ритейл Бел Финанс» — разместила в пятницу, 5 июля, рублевые облигации на 5 млрд руб., рассказали РБК два источника на финансовом рынке. Это первый почти за десять лет выход белорусского эмитента на долговой рынок России и первый корпоративный заемщик из этой страны.

В 2010 году на российском рынке размещались двухлетние суверенные облигации Белоруссии на 7 млрд руб. Летом прошлого года стало известно, что Белоруссия планирует снова выйти на рублевый долговой рынок.

Как рассказали РБК источники, республика может выйти на российский долговой рынок вскоре после размещения «Евроторга». «Белоруссия рассматривает возможность выхода после «Евроторга». Фактически «Евроторг» как один из лучших корпоративных белорусских заемщиков прокладывает дорожку для суверенного долга», — сказал один из собеседников РБК. По его словам, Белоруссия может разместить бумаги на 10–15 млрд руб. Проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд руб. ЦБ зарегистрировал 4 июля.

«Евроторг» разместил облигации на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона снизился, финальная ставка определена как 10,95% годовых (при первоначальном диапазоне 11–11,5%). Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Matkets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».