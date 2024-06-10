Как в России в два раза сократилось число МФО. Инфографика

Число МФО в России за пять лет снизилось в два раза

Число микрофинансовых организаций в России почти за пять лет снизилось более чем в два раза, следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Если в конце 2018 года их число достигало 2002, то к концу 2023 года снизилось до 982. С рынка уходят компании, которые не инвестировали в масштабирование бизнеса, отразились также ограничения, которые вводил ЦБ.