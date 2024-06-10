Как в России в два раза сократилось число МФО. Инфографика
Число микрофинансовых организаций в России почти за пять лет снизилось более чем в два раза, следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Если в конце 2018 года их число достигало 2002, то к концу 2023 года снизилось до 982. С рынка уходят компании, которые не инвестировали в масштабирование бизнеса, отразились также ограничения, которые вводил ЦБ.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает