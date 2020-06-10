Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы

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Падение потребительских расходов в стране в связи с введением карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2, было крайне неравномерным по регионам. Об этом говорится в исследовании о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах, которая подготовила лаборатория «СберДанные» Сбербанка (есть у РБК).

В наибольшей степени потребительские расходы сократились в регионах, где сектор услуг занимает значительную часть экономики. Двойной удар, отмечают авторы исследования, получили регионы, где значительную часть спроса обеспечивали туристы.

«При этом потери Москвы и Санкт-Петербурга были непропорционально больше, что в значительной степени связано как раз с жесткостью ограничений, действующих на территории этих городов. Наименее пострадавшие регионы — часто те, где вводимые меры были мягче (на востоке и на юге страны)», — говорится в исследовании.

Регионы — лидеры по сокращению расходов потребителей (год к году, апрель):