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Набиуллина предсказала снижение ВВП в 2020 году

ВВП в 2020 году снизится, считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор планирует кардинально пересмотреть макропрогноз

ВВП России в 2020 году снизится, хотя рецессии, возможно, удастся избежать, заявила на онлайн-конференции председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

«По нашей оценке, ВВП в этом году будет в отрицательной зоне», — сказала Набиуллина. Отвечая на вопрос о возможной рецессии, она напомнила, что формально под ней подразумеваются два подряд квартала снижения ВВП.

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«Мы в качестве базового предположения исходим из того, что основной отрицательный эффект будет во втором квартале. А третий по отношению ко второму кварталу будет уже лучше и будет плюсовым. Поэтому, может быть, рецессии нам удастся избежать», — отметила Набиуллина.

«Мы в ближайшее время будем проводить глубокий анализ и, скорее всего, кардинально пересматривать наш прогноз», — добавила председатель ЦБ.

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По прогнозу McKinsey, российская экономика уменьшится в 2020 году на 3,8% в лучшем случае, а в худшем — на 10,2%. Власти выделили на поддержку экономики 2–3% ВВП, говорил профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, но ей нужно больше денег: «Государство привыкло брать, но не привыкло раздавать. Но если сейчас активно не помогать компаниям сохранять фонды и рабочие места, впоследствии восстановление экономики будет идти крайне медленно и очень трудно». Государство недооценивает масштабы кризиса, заявлял руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

По прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в «конструктивном» сценарии падение ВВП составит 2,3–2,5% в 2020 году и 0,5–0,8% в 2021 году, а в 2022 году экономика вырастет всего на 0,6-1%.

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Последний раз экономика России падала в 2015 году — на 2%, затем темпы роста находились в положительной зоне. В 2019 году рост составил 1,3%.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Эльвира Набиуллина, ВВП
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