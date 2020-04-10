Набиуллина предсказала снижение ВВП в 2020 году

ВВП в 2020 году снизится, считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор планирует кардинально пересмотреть макропрогноз

ВВП России в 2020 году снизится, хотя рецессии, возможно, удастся избежать, заявила на онлайн-конференции председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

«По нашей оценке, ВВП в этом году будет в отрицательной зоне», — сказала Набиуллина. Отвечая на вопрос о возможной рецессии, она напомнила, что формально под ней подразумеваются два подряд квартала снижения ВВП.

«Мы в качестве базового предположения исходим из того, что основной отрицательный эффект будет во втором квартале. А третий по отношению ко второму кварталу будет уже лучше и будет плюсовым. Поэтому, может быть, рецессии нам удастся избежать», — отметила Набиуллина.

«Мы в ближайшее время будем проводить глубокий анализ и, скорее всего, кардинально пересматривать наш прогноз», — добавила председатель ЦБ.