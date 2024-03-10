Доллар снова впереди: какую валюту держат банки из России за рубежом
Резкий рост интереса российских банков к китайскому юаню в 2022 году быстро иссяк. Это следует из данных об объемах валюты на корреспондентских счетах российских кредитных организаций за рубежом, которую приводит Банк России.
В 2022 году на максимуме российские банки держали юаней на $34,8 млрд, но к 2024 году этот объем снизился до $9,1 млрд. При этом если в середине 2022 года объемы средств в китайской валюте обогнали объемы в долларах, то уже в 2023 году американская валюта отыграла свои позиции.
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