В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе приложений Сбербанка и веб-версии сайта «Сбербанк Онлайн» наблюдаются перебои.
«Сбербанк Онлайн» временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его. Пожалуйста, попробуйте зайти чуть позже», — сообщается при попытке войти в приложение.
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, 85% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили о невозможности войти в мобильный банк, 12% жалуются на перебои в работе приложения, 4% — на сбой в работе сайта.
Наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.
«Мобильное приложение и все остальные системы Сбербанка работают в штатном режиме. В связи с затруднениями на стороне банков-партнеров у некоторых клиентов могут быть ограничены переводы в другие банки», — сообщили РБК в пресс-службе «Сбера».
Ранее сбой возник в приложениях «Тинькофф», Альфа-банка и Райффайзенбанка.
При попытке зайти в приложение Альфа-банка пользователю показывается уведомление: «Кое-что сломалось на нашей стороне, но мы уже чиним». У некоторых пользователей также возникли проблемы со входом в приложение Райффайзенбанка.
Downdetector также показал резкий всплеск жалоб пользователей на банковское приложение «Тинькофф», начиная с 11:30 мск. Примерно в это же время появились жалобы на работу приложений других банков.
Вслед сбоями в работе мобильных приложений банков сбой произошел и в работе VK и системы бронирования авиакомпании S7 Airlines. В пресс-службе соцсети РБК сказали, что «некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой ленты», а в Домодедово увеличили время регистрации в аэропорту.