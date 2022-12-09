В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Наибольшее число поступивших жалоб связаны со входом в мобильный банк, пользователи также сообщили о перебоях в работе приложения и сбое в работе сайта. В «Сбере» сообщили, что все системы банка работают штатно

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе приложений Сбербанка и веб-версии сайта «Сбербанк Онлайн» наблюдаются перебои.

«Сбербанк Онлайн» временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его. Пожалуйста, попробуйте зайти чуть позже», — сообщается при попытке войти в приложение.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, 85% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили о невозможности войти в мобильный банк, 12% жалуются на перебои в работе приложения, 4% — на сбой в работе сайта.

Наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.

«Мобильное приложение и все остальные системы Сбербанка работают в штатном режиме. В связи с затруднениями на стороне банков-партнеров у некоторых клиентов могут быть ограничены переводы в другие банки», — сообщили РБК в пресс-службе «Сбера».

Ранее сбой возник в приложениях «Тинькофф», Альфа-банка и Райффайзенбанка.

При попытке зайти в приложение Альфа-банка пользователю показывается уведомление: «Кое-что сломалось на нашей стороне, но мы уже чиним». У некоторых пользователей также возникли проблемы со входом в приложение Райффайзенбанка.

Downdetector также показал резкий всплеск жалоб пользователей на банковское приложение «Тинькофф», начиная с 11:30 мск. Примерно в это же время появились жалобы на работу приложений других банков.

Вслед сбоями в работе мобильных приложений банков сбой произошел и в работе VK и системы бронирования авиакомпании S7 Airlines. В пресс-службе соцсети РБК сказали, что «некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой ленты», а в Домодедово увеличили время регистрации в аэропорту.