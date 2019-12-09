Кабмин одобрил увеличение числа обязанных принимать карты «Мир» компаний

К предприятиям, обязанным принимать к оплате карты «Мир», добавятся площадки онлайн-торговли с выручкой более 20 млн руб.

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Правительство одобрило законопроект по увеличению числа предпринимателей, обязанных использовать для безналичных расчетов с потребителями карты национальной платежной системы «Мир». Об этом говорится на сайте кабмина.

Согласно законопроекту правила теперь будут касаться «владельцев агрегаторов». Правительство будет постепенно снижать порог выручки предприятия, превышение которого позволяет покупателям рассчитываться таким образом. Сейчас карты «Мир» обязаны принимать участники рынка с оборотом свыше 40 млн руб. С 1 сентября 2020 года порог планируют снизить до 30 млн руб., а с начала 2021 года — до 20 млн.

Такая мера, как считают власти, позволит бороться с «реализацией некачественной и контрафактной продукции», которую через интернет часто продают фирмы с небольшим оборотом.

Правительство рассчитывает повысить уровень защиты прав потребителей, улучшить прозрачность дистанционной торговли и расчетов в сфере услуг, а также собираемость налогов. Продавцам принятие законопроекта позволит уменьшить удельные издержки, что поможет обеспечить более привлекательные цены для потребителей, говорится в документе.