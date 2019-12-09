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Финансы ,  
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Кабмин одобрил увеличение числа обязанных принимать карты «Мир» компаний
К предприятиям, обязанным принимать к оплате карты «Мир», добавятся площадки онлайн-торговли с выручкой более 20 млн руб.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Правительство одобрило законопроект по увеличению числа предпринимателей, обязанных использовать для безналичных расчетов с потребителями карты национальной платежной системы «Мир». Об этом говорится на сайте кабмина.

Согласно законопроекту правила теперь будут касаться «владельцев агрегаторов». Правительство будет постепенно снижать порог выручки предприятия, превышение которого позволяет покупателям рассчитываться таким образом. Сейчас карты «Мир» обязаны принимать участники рынка с оборотом свыше 40 млн руб. С 1 сентября 2020 года порог планируют снизить до 30 млн руб., а с начала 2021 года — до 20 млн.

Такая мера, как считают власти, позволит бороться с «реализацией некачественной и контрафактной продукции», которую через интернет часто продают фирмы с небольшим оборотом.

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Правительство рассчитывает повысить уровень защиты прав потребителей, улучшить прозрачность дистанционной торговли и расчетов в сфере услуг, а также собираемость налогов. Продавцам принятие законопроекта позволит уменьшить удельные издержки, что поможет обеспечить более привлекательные цены для потребителей, говорится в документе.

Как пояснил РБК президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, к торговым онлайн-агрегаторам относятся те площадки, которые получают деньги непосредственно от покупателей за продажу товаров и услуг от различных производителей. Продавцам они перечисляют деньги после совершения покупки. К таким площадкам, по словам Соколова, относится маркетплейс «Беру», сервис услуг YouDo или «Авито» (в тех случаях, когда с покупателя взимаются деньги за совершение сделки «без риска»).

«Однако эти крупные интернет-площадки и так принимают карты к оплате, поэтому законопроект касается более мелких торговцев — многие из них работают только с наличкой. Карты должны обязательно принимать все торговые агрегаторы вне зависимости от размера выручки, чтобы покупатель мог расплатиться любым удобным ему способом», — отметил Соколов. Он добавил, что такая мера повысит удобство сервисов для покупателей и будет способствовать развитию конкуренции на рынке.

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Снизить до 40 млн руб. порог выручки, превышение которого позволит расплачиваться картами «Мир», депутаты Госдумы предложили в 2017 году. До этого принимать их были обязаны предприятия с годовым доходом от 120 млн руб.

С июля 2018 года на карты «Мир» стали перечислять зарплаты работников бюджетной сферы, а также стипендии студентов. Пенсии пожилых граждан планируют начислять на карты с июля следующего года, однако уже сейчас карты Visa и Mastercard по истечению их срока годности меняют на «Мир». В апреле этого года правительство постановило перечислять социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся радиации, только на карты «Мир».

Авторы: Гаяна Демурина, Евгения Чернышова
Теги: «Мир», онлайн-покупки, национальная платежная система
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