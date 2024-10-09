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Финансы ,  
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Россияне назвали желаемый размер корпоративной пенсии

Только 4% россиян согласились получить от работодателя пенсию 20 тыс. руб.
О наличии у работодателя корпоративной пенсионной программы заявили 8% опрошенных, 70% сказали, что подобное у них в компании не предусмотрено
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Почти половина россиян (45%), которые участвуют в корпоративных пенсионных программах по месту работы, хотели бы получать пенсию в размере более 50 тыс. руб., следует из результатов исследования (есть у РБК) «СберНПФ» и сервиса «Работа.ру».

23% респондентов рассчитывают на выплаты в размере 40–50 тыс. руб., на 30–40 тыс. руб. согласны 17%, на 20 тыс. руб. — 4%.

Исследование показало, что у 70% россиян на работе не предусмотрена корпоративная пенсия, о том, что такая опция в компании предусмотрена, сообщили 8%. Из тех, у кого есть возможность подключиться к корпоративной пенсионной программе, участвуют в ней 48%, более трети — 33% — не хотят этого.

Средняя пенсия по старости в России вырастет до 24,1 тыс. руб.
Финансы
Отделение пенсионного фонда

Чаще всего о наличии корпоративной пенсии рассказывают сотрудники финансовой сферы (24%), транспорта и логистики (18%), сферы образования и науки (13%), строительства (10%), а также IT и телекома (7%).

В исследовании участвовали 3500 пользователей «Работы.ру» из всех регионов России.

«По данным нашего исследования, в 2024 году 85% опрошенных россиян рассчитывают на корпоративную пенсию свыше 30 тыс. руб. Это ощутимо превышает аналогичный показатель 2023 года: тогда такие амбиции были только у 62% респондентов. И работодатели реагируют на этот запрос», — прокомментировал исследование генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий.

Средняя пенсия по старости в России в 2025 году вырастет до 24,1 тыс. руб., на 7,5% в сравнении с 2024-м.

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