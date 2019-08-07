Альфа-банк продаст долю в своей краудфандинговой «дочке»

Альфа-банк продаст инвесторам из фонда FinTech Capital 40% в онлайн-платформе «Поток», которая привлекает деньги физлиц для кредитования малого бизнеса. Сделку закроют до конца августа. Банк вложил в «Поток» 140 млн руб.

Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Альфа-банк договорился о продаже около 40% доли в своей краудинвестинговой платформе для кредитования малого бизнеса «Поток» (ООО «Поток.Диджитал»). Об этом РБК рассказал источник на банковском рынке, информацию подтвердил собеседник, близкий к краудфандинговой платформе.

Покупателями выступает группа инвесторов, которых представляют основатель фонда FinTech Capital Юрий Попов и бывший топ-менеджер «Рево Технологии», который с 2018 года является партнером FinTech Capital Антон Еременко, говорят оба источника.

При этом они не смогли назвать стоимость сделки. Согласно отчетности Альфа-банка на 1 апреля 2019 года, банк оценивал вложения в свою «дочку» в 140 млн руб. Балансовая стоимость сервиса составила 110,5 млн руб.

«Поток» и его покупатели Онлайн-платформа «Поток» была запущена Альфа-банком в конце 2015 года, сервис на 100% принадлежит банку. С помощью платформы малый бизнес может привлекать заемные средства от физических лиц на развитие своих проектов. В свою очередь инвесторы получают за вложенные средства доход до 22,3%, следует из информации на официальном сайте сервиса. Средняя фактическая доходность в 2018 году, по данным самого «Потока», составила 12,77%. Однако она не гарантирована. Юрий Попов до создания FinTech Capital ранее занимал руководящие посты в компаниях «Эльбрус Капитал», «Ренессанс Капитал», PricewaterhouseCoopers. Антон Еременко с 2018 года является партнером фонда FinTech Capital. До этого он работал в компании «Рево Технологии» (российском финтех-стартапе в сфере потребительского кредитования и финансирования покупок), Номос-банке и московском офисе McKinsey. FinTech Capital специализируется на инвестициях в финансово-технологические стартапы. Как сообщали «Ведомости», он был основан Юрием Поповым, а также совладельцами финтех-группы ID Finance Борисом Батиным и Александром Дунаевым. В ID Finance входят сервисы онлайн-кредитования MoneyMan, AmmoPay и Solva.

По словам одного из собеседников РБК, сделка будет закрыта до конца августа, в настоящее время компании проходят последние процедурные оформления договора. Генеральным директором «Потока» будет представитель нового совладельца, при этом Альфа-банк сохраняет контроль в проекте (после закрытия сделки ему будет принадлежать основная часть доли — около 60%), уточнил источник.