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Финансы ,  
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Украинцам ограничили покупки за валюту за рубежом

Нацбанк Украины введет лимит на покупку украшений за валюту за рубежом
Нацбанк Украины вводит ежемесячный лимит в 100 тыс. грн на покупку часов и украшений за валюту и в 500 тыс. грн на операции с агентами по недвижимости за рубежом. Мера затронет операции с выпущенными украинскими банками картами
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Нацбанк Украины (НБУ) внес ряд изменений в валютную политику: некоторые меры ужесточили, ряд других — смягчили. Нововведения вступают в силу с 10 сентября.

«Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте», — говорится в заявлении регулятора.

Так, вводится ежемесячный лимит в размере 100 тыс. грн в эквиваленте на покупку часов, ювелирных изделий, драгоценных камней, монет, изделий из серебра и т.д. за рубежом. НБУ объясняет меру попытками избежать установленные ограничения на покупку металлов за пределами страны.

Ежемесячный лимит в размере 500 тыс. грн в эквиваленте будет действовать для операций с агентами по недвижимости за рубежом. Украинский Нацбанк отмечает, что эта мера позволит предотвратить попытки обойти установленные ограничения на такие операции, а также избежать оттока капитала из страны.

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Финансы
Фото:Alexei Belkin / News.ru / Global Look Press

В свою очередь НБУ разрешит:

  • юрлицам-резидентам, которые являются субъектами электронной коммерции и зарегистрированы как налогоплательщики в ЕС, — покупать и переводить иностранную валюту за границу для уплаты НДС в Евросоюзе;
  • госпредприятиям — покупать иностранную валюту и переводить ее нерезидентам для получения квот на покрытие или компенсацию выбросов углекислого газа, связанных с авиационной деятельностью;
  • выплаты по операциям, предусмотренным договором перестрахования, заключенным с иностранными ядерными страховыми пулами;
  • компенсацию уплаченных купонных платежей по еврооблигациям.

«Смягчение валютных ограничений поддержит обороноспособность страны, работу украинских предприятий и ядерного страхового пула», — поясняет НБУ.

Кроме того, регулятор подчеркнул, что «пока не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов». Так, НБУ опроверг сообщения о планах установить лимит, равный доходу клиентов банка, при превышении которого счета будут блокировать.

Подобная информация появилась после рекомендации регулятора для банков устанавливать лимит на основе указанного размера доходов. Такую позицию 5 сентября высказал на заседании с главами 30 крупнейших украинских банков замглавы НБУ Дмитрий Олейник, его слова приводятся на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы основным эталоном применения лимитов было подтверждение уровней дохода клиентов, указанных в анкете. Для того, чтобы лимиты устанавливались одновременно на всем рынке, чтобы клиенты одного банка не переходили на другой. В течение следующего месяца начнем создавать реестр скомпрометированных карт, дальше — реестр «неблаготворительных» торговцев», — сказал Олейник.

С 1 октября для украинцев начнет действовать лимит на переводы с карты на карту в размере 150 тыс. грн в месяц. Это ограничение не затронет счета волонтеров, тех, у кого подтвержденный доход превышает сумму лимита, и переводы между своими счетами.

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