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Минфин пообещал поддержать налог на туристов в регионах «Золотого кольца»
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Минфин пообещал поддержать налог на туристов в регионах «Золотого кольца»
Финансы, 10:51
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Минфин пообещал поддержать налог на туристов в регионах «Золотого кольца»
Министерство финансов поддержит идею введения туристического сбора для регионов «Золотого кольца» России и других субъектов, если они выйдут с такими предложениями. Само ведомство продвигать это нововведение не собирается
Торговля сувенирами на территории Кремля в Угличе (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Если регионы «Золотого кольца» России и другие субъекты выступят с предложением ввести туристический сбор, Министерство финансов поддержит эту идею. Об этом в рамках Московского финансового форума заявил первый замминистра финансов России Леонид Горнин.

«На мой взгляд, возможно было бы предоставить право всем субъектам Российской Федерации вводить туристический, или, как его еще называют, гостиничный сбор. Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, «Золотого кольца», например, Владимирская область и другие регионы, которые могли бы воспользоваться данным правом. Я считаю, что это положительный опыт», — цитирует Горнина «РИА Новости».

Чиновник при этом уточнил, что само министерство не будет продвигать эту инициативу. ​«Все-таки это региональный доход и местный доход. Минфин пока не планирует к 2019 году каких-либо изменений. Но точно, я думаю, можно было бы рассмотреть вопрос в позитивном ключе, если бы законодательная инициатива пришла от субъекта РФ. Пока с таким предложением выходил только Санкт-Петербург», — добавил он.

Гостевой сбор: какой «налог» для туристов может появиться в России
Бизнес

Ранее представители Минфина и Минкультуры рассказали РБК, что ведомства рассматривают предложение предоставить регионам право с 2020 года вводить на своей территории туристический сбор — аналог курортного сбора, который составит 1–2% от стоимости проживания.

Пи​лотным проектом может стать Санкт-Петербург. О готовности рассмотреть возможность введения такого налога еще в декабре 2017 года заявлял губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он пояснял, что в городе много исторических памятников, «их надо реставрировать, а на эти цели денег никогда много не бывает».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: туристический сбор , Минфин , доходы
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