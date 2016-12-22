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Сбербанк сообщил о покупке россиянами валюты на $20 млн в день
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Сбербанк сообщил о покупке россиянами валюты на $20 млн в день
Финансы, 21:42
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Сбербанк сообщил о покупке россиянами валюты на $20 млн в день
Падение рубля не привело к распродаже российской валюты: в Сбербанке сообщили, что спрос населения на покупку иностранной валюты остался на низком уровне
Фото: Андрей Любимов / РБК

Спрос населения на покупку иностранной валюты остается на «сезонно низком уровне», сообщил РБК через пресс-службу зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

Клиенты Сбербанка конвертируют рубли в валюту в объеме до $20 млн в день. «При этом объемы наличной конверсии в последние дни находятся в рамках статистической погрешности (несколько миллионов долларов в день). Мы внимательно следим за ситуацией», — подчеркнул Морозов.

По его словам, каких-либо «необычных движений» клиентских средств не наблюдается. С начала августа банк зафиксировал приток средств клиентов в размере более 40 млрд руб. в эквиваленте. Все в рамках сезонности, добавил Морозов.

В последние дни на фоне сообщений о готовящихся санкциях против России за «вмешательство в выборы» и из-за «дела Скрипалей» рубль обвалился сначала до уровня ноября 2016 года, а затем августа. В четверг, 9 августа, курс доллара поднимался до 66,51 руб., евро пробивал отметку в 77 руб. Позднее курс доллара корректировался до 66,23 руб., евро до 76,59 руб.

Индекс РТС впервые с июня опускался ниже 1100 пунктов, акции компаний также отреагировали падением. Например, бумаги упомянутого в санкциях «Аэрофлота» потеряли 11% стоимости. Дешевели акции ВТБ и Сбербанка (на 6 и 5,2% соответственно).

Доллар и евро подорожали в обменниках на 1,4–2,5 руб.
Финансы

Из-за падения рубля днем 9 августа доллар и евро подорожали в обменниках на 1,4–2,5 руб., писал ранее РБК. До падения рубля, утром 8 августа, Сбербанк продавал доллар по 65,26 руб. Вечером 9 августа банк предлагает купить доллар за 68,13 руб. Максимального уровня предложение по продаже достигло в 10:28 в четверг, когда купить доллар можно было за 68,33 руб.

Авторы: Павел Казарновский, Екатерина Литова.
Теги: Сбербанк , рубль
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