Калькулятор РБК: сколько вы потеряли или заработали на колебаниях рубля
Новые санкции США, 17:13
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Калькулятор РБК: сколько вы потеряли или заработали на колебаниях рубля
8 августа рубль, а за ним акции некоторых российских компаний начали дешеветь на фоне новостей о новых антироссийских санкциях США. РБК предлагает посчитать, сколько вы могли потерять или заработать на колебаниях российской валюты
7 августа у меня было:
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