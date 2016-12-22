Суд признал банкротом «Промсвязькапитал» Дмитрия Ананьева

Московский арбитраж признал банкротом компанию «Промсвязькапитал» Дмитрия Ананьева — бывшего совладельца Промсвязьбанка, который в конце 2017 года был санирован ЦБ. Долг «Промсвязькапитала» перед кредиторами — 20 млрд руб

Дмитрий Ананьев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Арбитражный суд Москвы признал АО «Промсвязькапитал» Дмитрия Ананьева банкротом, передает корреспондент РБК из зала суда. Общая задолженность «Промсвязькапитала» перед кредиторами превысила 20 млрд руб., сообщила на судебном заседании представитель АО. По ее словам, покрыть эту задолженность «Промсвязькапитал» не в состоянии из-за отсутствия имущества. ​

Покрыть судебные расходы компания сможет за счет наличия средств на общую сумму более 34 млн рублей в трех банках — «Возрождении», Промсвязьбанке и Московском кредитном банке, сообщила представитель банкротящейся компании.

Суд ввел в «Промсвязькапитале» конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим назначен Рафаэль Сайдашев, его отчет будет рассмотрен судом 7 февраля.

О намерении подать на банкротство компания объявила в середине апреля. Среди обязательств «Промсвязькапитала» — два облигационных выпуска общим объемом 20 млрд руб., следует из данных Мосбиржи. Оба имеют срок погашения в 2026 году.

Основным акционером АО «Промсвязькапитал» (91,8%), согласно последнему списку аффилированных лиц, является нидерландская Promsvyaz Capital B.V. Раньше Promsvyaz Capital B.V. принадлежала братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, но после раздела бизнеса осталась за Дмитрием. Через Promsvyaz Capital Ананьевы владели долями в Промсвязьбанке и банке «Возрождение» до того, как ЦБ забрал ПСБ на санацию.