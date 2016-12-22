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ЦБ предсказал превышение безналичных платежей над наличными в 2018 году
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ЦБ предсказал превышение безналичных платежей над наличными в 2018 году
Финансы, 12:13
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ЦБ предсказал превышение безналичных платежей над наличными в 2018 году
Доля безналичных расчетов в России в 2018 году превысит долю расчетов за наличные, прогнозирует первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. По ее словам, доля безналичных расчетов превысит 55%
Ольга Скоробогатова (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

В 2018 году доля безналичных платежей в России может превысить долю покупок за наличные, заявила в ходе IV международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения» первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

«Если вы посмотрите на динамику, то еще в 2016 году соотношение было приблизительно 60% нала и 40% безнала. Мы прогнозируем уже на этот год 55,6% безнала и 44,4% нала», — цитирует Скоробогатову «РИА Новости».

Ранее в мае, выступая в Госдуме, она давала другую оценку: доля безналичных расчетов в 2018 году должна была составить 47,4–50%. Скоробогатова тогда уточнила, что ЦБ намерен более чем вдвое увеличить рыночную долю операций по картам «Мир». «Наша задача сейчас — сфокусироваться на том, чтобы наращивать операции по картам «Мир». В 2017 году на общий объем транзакций по всем клиентам во всех платежных системах в России на «Мир» приходилось порядка 6,7%. <...> В 2018 году мы планируем подойти к цифре порядка 15% от общего объема операций и дальше наращивать по годам», — пояснила первый зампред ЦБ.

В марте 2018 года международная платежная система Visa совместно с научно-исследовательской компанией Roubini ThoughtLab оценила эффект для Москвы в случае полного отказа от наличного обращения. По словам генерального директора Visa в России Екатерины Петелиной, столица может получать около $8,5 млрд ежегодно в случае полного перехода на безналичное обращение. ​

Из общей суммы эффекта для Москвы $8,5 млрд население сэкономит $711 млн, компании — $4,4 млрд ($10,5 тыс. на $1 млн выручки), а государство — $3,5 млрд, говорится в исследовании. То есть меньше всего выгадают от перехода на безналичный расчет обычные потребители.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Центробанк , безналичный расчет , Прогноз
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