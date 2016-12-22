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Аналитики JP Morgan дали советы по покупке валют на случай кризиса
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Аналитики JP Morgan дали советы по покупке валют на случай кризиса
Финансы, 10:31
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Аналитики JP Morgan дали советы по покупке валют на случай кризиса
Разговоры о глобальной рецессии сейчас преждевременны, однако если она наступит, сохранить капиталы можно будет в иенах, швейцарских франках, сингапурских и американских долларах, сообщили аналитики JP Мorgan
Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Аналитики JP Morgan проанализировали пять последних глобальных рецессий и пришли к выводу, что в случае наступления очередного кризиса в первую очередь нужно избавляться от валют развивающихся стран, а приобретать стоит японские иены, швейцарские франки, сингапурские доллары и, конечно, доллары США. Последние рекомендации банка, выпущенные 6 июля, приводит Bloomberg. Причем японская валюта названа наиболее привлекательным средством хеджирования во время кризиса.

В банке отдельно подчеркнули, что не считают наступление глобальной рецессии актуальным сейчас сценарием, однако прорабатывают варианты на случай ее начала.

​«Спады — это когда кредиторы могут попросить вернуть свои деньги», — пояснили аналитики. «Три из четырех ведущих валют, которыми можно владеть во время рецессии, это валюты стран, которые могут похвастаться чрезвычайно сильными позициями на внешних рынках», — говорится в отчете.

Иена — самое дешевое средство хеджирования во время рецессии, в то время как сингапурский доллар наименее привлекателен среди валют-лидеров. Именно первую нужно рассматривать как главное средство хеджирования при рецессии, советуют аналитики, проанализировав поведение иены в последние годы. Американский доллар выигрывает, потому что по умолчанию служит валютой для финансовых операций во всем в мире. ​

Валюты развивающихся стран отличает то, что они особенно подвержены падению в кризис и обесцениваются в среднем на 17% в течение двухлетнего периода с начала рецессии.

Bank of America предупредил об угрозе повторения кризиса 1998 года
Экономика

За несколько дней до выхода рекомендаций JP Morgan другой крупный финансовый институт — Bank of America Corp. выпустил прогноз, что на мировом фондовом рынке возможно повторение глобального кризиса 1997–1998 годов. Такой вывод был сделан на основе анализа трендов на фондовом рынке. Аналитики спрогнозировали возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России — дефолт. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний идут вверх.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — заявлял аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.

В июне о рисках новой рецессии после 2019 года предупреждал Всемирный банк в докладе «Глобальные экономические перспективы». За последние полвека глобальные рецессии происходят практически каждое десятилетие (1975, 1982, 1991 и 2009 годы), а теперь «прошло как раз десять лет с момента последнего кризиса», заявил тогда исполняющий обязанности главного экономиста ВБ  Шантаянан Девараджан.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: рецессия , валюты , глобальный кризис
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