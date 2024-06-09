Кто с Россией стал больше торговать в рублях, а кто — меньше. Инфографика
Доля рубля в расчетах с Европой в 2024 году достигла рекорда — к марту этот показатель вырос до 58,5% от всех расчетов. 28,5% приходится на валюты недружественных стран, еще 13% — на валюты дружественных. По сравнению с мартом 2023 года (47,7%) доля рубля выросла более чем на 10%, следует из данных ЦБ.
В Европу в первом квартале 2024 года было совершено товарного экспорта на сумму $15,4 млрд, это порядка 15% от общего объема экспорта России, следовало из данных ФТС.
При этом доля рубля в расчетах с Африкой упала с 61,2% в марте 2023 года до 51,4% в марте 2024 года.
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