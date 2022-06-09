ВТБ получил долю в государственных «Спортивных лотереях»

Почти половина компании «Спортивные лотереи», оператора государственных лотерей, перешла к ВТБ. В банке РБК сообщили, что получили долю вследствие конвертации займа

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Банк ВТБ получил долю в операторе государственных лотерей ООО «Спортивные лотереи», следует из базы данных СПАРК.

Изменения в перечень владельцев «Спортивных лотерей» были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 6 июня. ВТБ стал владельцем 48,5% ООО «Спортивные лотереи», еще 0,5% в нем банк владеет через «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би». Доля президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Умара Кремлёва в капитале компании сократилась с 99 до 51%.

Год назад «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» числился совладельцем 1% «Спортивных лотерей», после внесения изменений в ЕГРЮЛ доля этого юридического лица сократилась.

«Доля ВТБ получена вследствие конвертации займа. Для ВТБ, который уже более 20 лет поддерживает спорт, важно, что отчисления в размере 10%, согласно государственному контракту, производятся на развитие спорта в России», — сообщили РБК в банке, комментируя получение доли в ООО. Раскрыть другие обстоятельства и детали сделки там отказались.

РБК также обратился за комментарием к представителю Умара Кремлёва.

Как ранее сообщил банк, в прошлом июне во время Петербургского международного экономического форума ВТБ и «Спортивные лотереи» заключили долгосрочное инвестиционное соглашение о сотрудничестве в сфере развития лотерейного бизнеса, однако деталей стороны не раскрывали. Пресс-служба банка отмечала, что «целевые отчисления от данных лотерей будут направляться на развитие спорта в Российской Федерации, на финансирование социально значимых объектов и мероприятий».

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В России с 2014 года все лотереи государственные. Организаторами выступают Минспорт и Минфин — выбирают операторов лотерей и утверждают условия проведения. ООО «Спортивные лотереи» — один из операторов спортивных лотерей, указано на сайте Минфина.