«Тинькофф» опроверг сложности со снятием валюты

На карте в приложении не было доступных банкоматов с валютой. В «Тинькофф» объяснили это ошибкой в приложении и отметили, что банкоматы оперативно пополняются. С 23 июня банк введет комиссию за обслуживание счетов в валюте

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

«Тинькофф» занимается оперативным пополнением валюты в банкоматах, снять ее можно, сообщил РБК представитель банка.

Ранее у корреспондента РБК в приложении отображалась пустая карта без доступных банкоматов с валютой. О пустой карте также со ссылкой на клиентов банка сообщил «Интерфакс». При этом снять наличные рубли можно во многих банкоматах.

Как сообщил РБК представитель «Тинькофф», пустая карта Москвы без доступных банкоматов с валютой отображается у некоторых пользователей приложения по ошибке. По его словам, специалисты банка решают эту проблему.

«Занимаемся оперативным пополнением валюты в банкоматах. Снять валюту можно», — сказал представитель «Тинькофф».

Ранее 9 июня «Тинькофф» сообщил, что с 23 июня введет комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Решение обусловлено «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелено на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка», пояснили в нем.

Стоимость обслуживания валютных счетов в долларах, фунтах стерлингов, евро и швейцарских франках при балансе более 1 тыс. условных единиц составит 1% в месяц (12% годовых). Комиссия будет списываться ежедневно.