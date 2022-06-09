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Финансы ,  
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«Тинькофф» опроверг сложности со снятием валюты

На карте в приложении не было доступных банкоматов с валютой. В «Тинькофф» объяснили это ошибкой в приложении и отметили, что банкоматы оперативно пополняются. С 23 июня банк введет комиссию за обслуживание счетов в валюте
Тинькофф Банк TCS $30,49 -2,34% Купить
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

«Тинькофф» занимается оперативным пополнением валюты в банкоматах, снять ее можно, сообщил РБК представитель банка.

Ранее у корреспондента РБК в приложении отображалась пустая карта без доступных банкоматов с валютой. О пустой карте также со ссылкой на клиентов банка сообщил «Интерфакс». При этом снять наличные рубли можно во многих банкоматах.

Как сообщил РБК представитель «Тинькофф», пустая карта Москвы без доступных банкоматов с валютой отображается у некоторых пользователей приложения по ошибке. По его словам, специалисты банка решают эту проблему.

«Занимаемся оперативным пополнением валюты в банкоматах. Снять валюту можно», — сказал представитель «Тинькофф».

«Тинькофф» введет комиссию 12% на хранение валюты в банке
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

Ранее 9 июня «Тинькофф» сообщил, что с 23 июня введет комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Решение обусловлено «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелено на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка», пояснили в нем.

Стоимость обслуживания валютных счетов в долларах, фунтах стерлингов, евро и швейцарских франках при балансе более 1 тыс. условных единиц составит 1% в месяц (12% годовых). Комиссия будет списываться ежедневно.

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